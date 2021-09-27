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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات 2021.. موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية للكليات الخاصة

موعد إعلان نتيجة
موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية للكليات الخاصة

أعلن مكتب القبول الإلكتروني للجامعات الخاصة عن بدء أعمال المرحلة الثانية من نظام القبول الإلكتروني للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021/2022، في العاشرة من صباح السبت الماضى الموافق 25/9/2021، وتمتد لمدة 3 أيام وتنتهي في الثامنة من مساء اليوم الاثنين الموافق 27/9/2021، على أن يتم إعلان النتيجة في الخامسة من مساء الثلاثاء الموافق 28/9/2021.

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وحددت وزارة التعليم العالى رابطا خاصا لـ تنسيق الجامعات الخاصة وهو https://www.cpnu-admission.edu.eg/  وذلك لتمكينهم من تسجيل رغباتهم بسهولة خلال المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات الخاصة لعام 2021-2022 . 

موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية للكليات الخاصة

وتتم أعمال المرحلة الثانية من نظام القبول الإلكتروني للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021/2022، في العاشرة من صباح السبت الماضى الموافق 25/9/2021، وتمتد لمدة 3 أيام وتنتهي في الثامنة من مساء اليوم الاثنين الموافق 27/9/2021، على أن يتم إعلان النتيجة في الخامسة من مساء الثلاثاء الموافق 28/9/2021.

ويحق لطلاب الدور الثاني للثانوية العامة 2021، إضافة وطلاب المرحلة الأولى الذين استنفذوا الرغبات، التقدم لتنسيق المرحلة الثانية للجامعات الخاصة 2021.

رابط تنسيق المرحلة الثانية للجامعات الخاصة 2021

ويتم التقدم للمرحلة الثانية 2021، عبر موقع تنسيق الجامعات الخاصة على الرابط الإلكتروني التالي : https://www.cpnu-admission.edu.eg/

وذلك وفقا للحدود الدنيا وضوابط التقدم للمرحلة الأولى و الأماكن الشاغرة بالكليات المختلفة.

جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والحدود الدنيا للقبول بالجامعات الخاصة 2021.

وحدد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، الحد الأدني للقبول بكليات الطب البشري عند 85%.

وبلغ الحد الأدني للقبول بكلية طب الأسنان 82%.

 العلاج الطبيعي والصيدلة 80%.

ويبلغ الحد الأدني لكلية الطب البيطري 75%.

 والهندسة 70%، علوم الحاسب 65%.

كما يبلغ الحد الأدنى للقبول بكلية التكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا العلوم الصحية 62%.

ويبلغ الحد الأدني لكلية الفنون التطبيقية علمي 63%.

 العلوم الأساسية 60%.

إما كليات الإعلام واللغات والترجمة والفنون التطبيقية أدبي، فيبلغ الحد الأدني للقبول 59%.

ويبلغ الحد الأدني لكلية الاقتصاد والإدارة والاقتصاد والعلوم السياسية 58%.

ويبلغ الحد الأدني للقبول بكليات التربية، السياحة ، الزراعة ، الحقوق ، التمريض ، الآثار ، العلوم السينمائية ، والآداب 55%.

وحددت وزارة التعليم العالى رابط خاص لتنسيق الجامعات الخاصة وهو https://www.cpnu-admission.edu.eg/  وذلك لتمكينهم من تسجيل رغباتهم بسهولة خلال المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات الخاصة لعام 2021-2022 . 

خفض الحد الأدنى للتقدم لطلاب المتقدمين للجامعات الأهلية

خفض الحد الأدنى للتقدم لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية والأزهرية المتقدمين للجامعات الأهلية الأربعة ( الملك سلمان الدولية - الجلالة - العلمين الدولية -المنصورة الجديدة) وجامعة سيناء بنسبة 5% عن الحد الأدنى المقرر للجامعات الخاصة لهذا العام لهؤلاء الطلاب، على ألا يقل الحد الأدنى لأى كلية عن 55%.

تحذيرات للراغبين فى الالتحاق بالجامعات الخاصة

وأكدت وزارة التعليم العالى أنه فى حالة تخلف الطالب عن إتمام تلك الإجراءات يعتبر ترشيحه لاغيًا ولا يحق له التقدم لأى جامعة خاصة في أى مراحل تنسيقية تالية.

تنسيق المرحلة الثانية من نظام القبول الإلكتروني

وتوجد أماكن شاغرة بكليات العلوم الصحية لـ 346، و138 مكانا خاليا بكليات الاقتصاد والإدارة و138 مكانا بكليات الاقتصاد والعلوم السياسية، وكليات الهندسة بـ 4578، وكليات الصيدلة بـ 3275، وكليات إدارة الأعمال 3106 أماكن شاغرة، وكليات الفنون والتصميم 415 مكانا شاغرا.

موقع تنسيق الجامعات الخاصة

وحددت وزارة التعليم العالى رابط خاص لتنسيق الجامعات الخاصة وهو https://www.cpnu-admission.edu.eg/ وذلك لتمكينهم من تسجيل رغباتهم بسهولة خلال المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات الخاصة لعام 2021-2022 .

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