اليوم.. آخر موعد لتسجيل الرغبات لطلاب الشهادات الفنية بموقع التنسيق

ينتهي، اليوم الإثنين، 27 سبتمبر، تسجيل طلاب الشهادات الفنية 2021، لرغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات للعام الجامعي الجديد 2021 – 2022، ضمن تنسيق الجامعات 2021، والذي بدأ من الخميس الماضي، 23 سبتمبر، عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني .

وحرص موقع "صدى البلد" علي نشر التعليمات المهمة التي حددتها وزارة التعليم العالي:

- يقوم الطلاب بتسجيل رغباتهم باستخدام رقم الجلوس الخاص بالطالب والرقم السري ومن خلال الموقع التالي على شبكةالانترنت: موقع التنسيق الإلكتروني

- سيتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة الموضحة بالبيان مع التأكيد على تطبيق كافة الاشتراطات الصحية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة خلال أعمال المرحلة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

- هذه الخدمة تتيح لك إمكانية تعديل الرغبات في أى وقت تشاء حتى موعد إغلاق الموقع بعد مراجعة القواعد الموضحة بدليل القبول.

- سيكون متاحا لك قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشهادات المختلفة وعليك اختيار رغباتك.

- ناقش مع أسرتك ترتيب رغباتك بعناية حتى تكون الاختيارات التي تبديها مماثلة تماما لرغباتك ومجموعك.

- بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها ويعطيك البرنامج إيصالا برقم محدد، مؤرخا بتاريخوساعة تقدمك.

فقد تقرر فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية على النحو التالي :-

أولا: دبلوم المدارس الفنية نظام (3- 5) سنوات

1- دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات ونظائرها

(التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق) وذلك للطلاب الحاصلين على 60% فأكثر

2- دبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرهاودبلوم المعاهد الفنية المتوسطة.

دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية – الصناعية – السياحة والفنادق – الخدمة الاجتماعية ) دبلوم المعاهد المتوسطةالخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي وذلك للطلاب الحاصلين على 60 % فأكثر

دبلوم المدارس المتقدمة (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق) نظام الخمس سنوات

دبلوم السالزيان والدون بوسكو – دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل – مركز التكنولوجيا المتميز للطلاب الحاصلين على 60 ٪فأكثر

دبلوم المعاهد الفنية للتمريض(شعبة تمريض)التابعة للجامعات والمعاهد الفنية الصحية “فنيات تمريض” بشرط اجتيازالطالب امتحان القدرات الذي عقد بالكليات للطلاب الحاصلين على 75 % فأكثر

ثانيا: دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتين بعد الثانوية

أما الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمجموع نسبته أقل من 75% حتى 65% يتم تقديمأوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2021

ويمكن لطلاب الدبلومات الفنية 2021 ، تسجيل رغباتهم عن طريق موقع التنسيق الالكتروني علي هذا الرابط.

طريقة التسجيل في تنسيق الدبلومات الفنية 2021

يقوم الطلاب بتسجيل رغباتهم باستخدام رقم الجلوس الخاص بالطالب والرقم السري ومن خلال هذا الموقع

وسيتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة الموضحة بالبيان مع التأكيد علي تطبيق كافةالاشتراطات الصحية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية خلال أعمال المرحلة لمنع انتشار فيروس كوروناالمسجد.

ويمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحالمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

خطوات التسجيل في التنسيق الإلكتروني

أولا: الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية نظام ( 3- 5) سنوات

يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق

يحدد نوع المؤهل (صناعي / تجارى/ زراعي ….( ثلاث سنوات أو خمس سنوات ).

يدخل الطالب برقم جلوسه في الشهادة الحاصل عليها ويكتب الرقم السري الخاص به المدرج

باستمارة النجاح كما يلى :

س / 000000

يظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم جلوسه المقيد في شهادة النجاح وعليه تأكيد البيان بالضغط علي مفتاح (نعم).

يحتفظ الطالب بالرقم السري الخاص به و المدون باستمارة النجاح لتعديل رغباته في أي وقت وقبل إعلان النتيجة، حيث يمكنللطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، ويمثل هذا الرقم ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي منالرغبات التي تم تدوينه

ثانيا: الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتين بعد الثانوية

يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق .

ويحدد نوع المؤهل ثم يدخل رقم الكود الخاص به وبعد ذلك يدخل الرقم السري الخاص به.

يظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم الكود وعليه تأكيد البيان بالضغط علي مفتاح (الخطوة التالية).

يحتفظ الطالب برقم الكود والرقم السري الخاص بة لتعديل رغباته في أي وقت وقبل إعلان النتيجة ، حيث يمكن للطالب الدخولعدة مرات لتعديل رغباته ، ويمثل هذان الرقمان ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تمتدوينها.

يقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه ومراجعتها وطباعتها حيث سيتم الترشيح على أخر تعديل قام الطالب بتسجيله .

وأكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب التنسيق، بأن تنسيق الشهادات الفنية للالتحاق بالجامعات يتم منخلال الموقع الإلكتروني في حدود النسبة المقررة 10% من إجمالي الأعداد المُقرر قبولها بهذه الكليات من حملة الثانوية العامةالمصرية.

وذلك بحيث يكون ثلثي هذه النسبة للشهادات الفنية (نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية) ودبلوم المعاهد الفنية (نظام الثانوية+ سنتان).

والثلث الباقى يكون لطلاب الشهادات الفنية نظام الثلاث سنوات، ويتم تحديد الحد الأدنى للقبول وفقاً للأعداد المقرر قبولها لكلفئة من هذه الفئات.

قواعد تقليل الاغتراب (التحويلات) لطلاب الشهادات الفنية

التحويل بين الكليات الجامعية

- عن طريق موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت ووفقاً للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعاتبهذا الشأن والمتضمنة ما يلي :-

- التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع و النسبة المقررة من المجلس الأعلي للجامعات .

- التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المقررة.

- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي .

- التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط.

- لا توجد تحويلات ورقية.

- التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

- استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها(مثل اجتياز اختبار القدرات).

- تكون المفاضلة بين الطلاب علي أساس مجموع درجات الطالب.

التحويل بين المعاهد العالية والمتوسطة

- يتم باستيفاء الحد الأدني للمعهد المراد التحويل إليه وفي حدود النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية.

- في حالة وجود أي استفسار يمكن للطالب الاتصال تليفونيا على الرقم 15999 بسعر المكالمة العادية من أي موقع من القاهرة أوالمحافظات.

- ونوجه عناية أبنائنا الطلاب إلى الالتزام الدقيق بالمواعيد والأيام المخصصة لتقديم رغباتهم.