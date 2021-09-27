"بورتريه" أول مدرسة مصرية للفنون بنيويورك يُنشئها الفنان رضا عبدالرحمن

يفتتح الفنان د. رضا عبد الرحمن الجمعة ١ أكتوبر2021 أول مدرسة مصرية لتعليم الفنون بولاية نيويورك بناء على طلب الكثير من عشاق فنه يديرها بمشاركة زوجته السيدة رشا طاهر، وقد اطلق على مدرسته الجديدة اسم "بورتريه" تيمناً بجريدة بورتريه للفنون التي أصدرها في مصر لعدة أعوام.





تجدر الإشارة أن منذ إنتقال عبدالرحمن إلى نيويورك قد خلق حالة من النشاط الفني والثقافي لاسيما بين كثيرين من المنتمين للأوطان العربية منها صالونات دورية تحتضن المواهب من كافة الأعمار وتهدف إلى خلق حالة من التواصل الوجداني مع الهوية الأصيلة وسط أيام الغربة وكذلك تعزيز ارتباط الجيل الجديد من الشباب والأطفال بالجذور العربية وموروثهم الفني والأدبي، كما قدم الفنان منذ انتقاله للحياة في أمريكا عروضاً كبيرة في واشنطن ونيويورك واكولهاما ودنفر وكناتكا.





وللفنان رضا عبدالرحمن اسلوب فني مميز يتسم باستلهام التراث المصري القديم بلغة معاصرة مما جذب إليه العديد من مقتني الأعمال الفنية في مصر والولايات المتحدة الامريكية، حتى أن الفنان الكبير حلمي التوني قد وصفه بخليفة النحات الكبير محمود مختار في فن التصوير المصري، ويُلقب د. رضا في أمريكا بفرعون الفن المصري المعاصر، لذا سوف تهتم المدرسة التي تقع بمدينة بيجمتون وستخدم مقاطعة بروم بأكملها بتقديم دروساً في الفن للأطفال والشباب والكبار هواة أو محترفين ممن يشتاقون لمعرفة المزيد عن استخدام التقنيات المصرية القديمة في إنتاج فنون معاصرة.