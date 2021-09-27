عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

تعرف على أهم الفعاليات الثقافية والفنية غدا.. تفاصيل

صدى البلد

ينشر موقع “صدى البلد” أهم الفعاليات الثقافية والحفلات الفنية المقرر إقامتها اليوم الاثنين لتسهيل البحث على القارئ.

 

دار الأوبرا المصرية

 

حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري علي المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية الساعة 8 مساء.

 

وحفل جيتار لوحيد ممدوح علي المسرح الصغير الساعة 8 مساء.

 

صندوق التنمية الثقافية 

 

عرض مسرحية "راشومون" يشارك فى بطولة العرض خريجو ورشة ستديو الممثل بمركز الإبداع إخراج كريم شهدى وإشراف المخرج خالد جلال

7:30 am

مركز ابداع القاهرة

المعرض الدائم لمنتجات المركـز (الخزف- نحاس- خيامية- حلى- نجارة)

12:00 pm

مركز الحرف التقليدية بالفسطاط

 

 

مشروع Semicolon بالتعاون مع كلية العلوم جامعة الإسكندرية ويهدف لتطوير مهارات الشباب في مجال البرمجيات لتأهيلهم لسوق العمل

10:00 am

مركز الحرية للإبداع بالإسكندري

 

ورشة فنون المسرح لذوي القدرات الخاصة إشراف / عصام أحمد بدوى

11:00 am

مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية

ورشة لتعليم مبادى الفوتوشوب أ/رحمة محسن

11:00 am

مركز ابداع الطفل ببيت العينى

 

 

ورشة الكتابة بلغة برايل للمكفوفين ، إشراف أ/وائل عصام عبدالرحمن محمد

1:00 pm

مركز طلعت حرب الثقافي

 

 

ورشة اشعال فنية بيئية ويدوية إشراف أ.محمد عبدالحليم

2:00 pm

مركز طلعت حرب الثقافي

 

 

" فضفضة " جلسة حوار مفتوح مع الأطفال والشباب من سن ( 10 : 18 عام ) لمناقشة المشاكل الأسرية والنفسية، تحت أشراف أ. هدى الأنشاصى، أ. دعاء عطية

2:00 pm

مركز طلعت حرب الثقافي

 

 

مبادرة صنايعية مصر لتدريب الشباب على الحرف التراثية

3:00 pm

مركز الحرف التقليدية بالفسطاط

 

 

ورشة إعداد الممثل والحكى وفنون المسرح تدريب المخرج أ/ أحمد زكريا

3:00 pm

مركز الإبداع الفنى بقصر الأمير طاز

 

 

ورشة البيانو للكبار إشراف أ/ مى أحمد صلاح الدين ( مي شلبي )

4:00 pm

مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية

 

 

ورشة كورال قصر الأمير طاز تدريب المايسترو أ.هبة رمضان

4:00 pm

مركز الإبداع الفنى بقصر الأمير طاز

 

 

ورشة أوركسترا الموهوبين إشراف أ/كريم عبد العزيز

5:00 pm

مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية

 

 

ورشة بالية اشراف / مي سعد محمود

5:00 pm

مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية

 

 

ندوة ومعرض إعادة الاستخدام في القاهرة: التحديات والفرص بيت القاضي ومدرسة الصالحية كدراسة حالة

6:00 pm

بيت المعمار

 

 

ندوة بعنوان مناقشة كتاب " شعراء أحببتهم " للشاعر / جابر بسيوني مناقشة أ.د/ بهاء حسب الله يدير اللقاء د / محمد الحداد

6:30 pm

مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية

 

 

مبدعون وجوائز ..رحلة الرواية د.ريم بسيونى

7:00 pm

مركز ابداع القاهرة

 

 

فرقة النيل للآلات الشعبية إخراج عبد الرحمن الشافعى

7:00 pm

مركز الإبداع الفنى ببيت السحيمى

ساقية الصاوي 

حفل المطربة نيفين رجب الساعة 8 مساء في مسرح النهر 

صندوق التنمية الثقافية جامعة الإسكندرية مهرجان القومى للمسرح القومى للمسرح المهرجان القومي مبادرة صنايعية مصر الفعاليات الثقافية

موضوعات متعلقة

معرض فني ووثائقي في مركز محمود مختار احتفاءً بمئوية ثروت عكاشة

"حيضان الدم" عرض مسرحي يحارب الثأر بـ قصر ثقافة قنا | صور

ترشيحاتنا

اليوم.. الزمالك يختتم معسكر برج العرب

قانون البناء يلزم بتقديم وثيقة تأمين حال ترخيص هذا النوع من المباني

نموذج حي لتأصيل وتحديث التراث السيناوي.. ما قصة الثوب البدوي

الأهلي السعودي يجدد الثقة في لاعبيه

أسعار فئات هوندا CRV موديل 2021 بالسوق المصرية.. صور

ما حكم تعقيم الزوج أو الزوجة لمنع الحمل؟.. الإفتاء تجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب نزل الأرض.. مفاجأة في أسعار المعدن الأصفر اليوم الإثنين 27-9-2021

وزير التعليم العالي يلمح لاحتمالية تأجيل العام الدراسي الجديد

"اللي معاه دهب يبيعه".. مستشار وزير التموين يوجه رسالة للمواطنين

وائل جمعة يكشف عن لاعب رفض تمثيل منتخب مصر

إلغاء مراوح السقف وتركيب كاميرات مراقبة وتقفيل الشبابيك بالحديد .. أبرز تعليمات التعليم للمدارس قبل بدء الدراسة

شوبير يحسم الجدل حول تعاقد الأهلي مع جروس ورحيل موسيمانى

هل كنس البيت ليلا يجلب الفقر والنكد وحرام شرعا؟ الإفتاء تجيب

سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الإثنين 27-9-2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفتاة العنكبوت.. طفلة تتسلق الجدران بطريقة غريبة|فيديو

ما بين شائعات الوفاة والزهايمر.. كيف تعيش ميادة الحناوي وسر اختفائها؟

لحظات رعب.. شاهد احتراق طائرة بعد ثوان من قفز لاعبي المظلات

لليوم219.. مسافر عبر الزمن يلتقط مقاطع للعالم خال من البشر في 2027

فيديو

الرجل الثاني في إثيوبيا يوجه تحذيرا لأمريكا من الأمم المتحدة.. ما القصة؟

ثروت سويلم يكشف تفاصيل تدشين بطولة كأس الرابطة وشكل الدوري الجديد ..فيديو

مشرد ومخمور.. ظهور غريب للممثل الأمريكي نيكولاس كيدج

فيديوجراف.. 3 أطفال بدلا من اثنين.. الصين تعدل قانون الإنجاب

المزيد

ساحة رأي

سيد الطاهر يكتب: الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة

إيهاب كاسب يكتب: هكذا تغيرت استراتيجيات النجاح بسبب كورونا

د.فتحي حسين يكتب: سندوتش فول

د. محمود جلال يكتب: دعم الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال في مصر (2)

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الثواب والعقاب 

د.محمد عونى يكتب: الدوري المصرى الأقوى فى الشرق الأوسط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

تنابلة السلطان

د.مجدي بدران

تلوث الهواء يزيد من خطر الإصابة بكوفيد-19

محمود مناع

أفريقيا.. العودة الحتمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد التطلبان»: نقاط الاتقاء الطلبانية التركية

إلهام أبو الفتح

نعم تغيرت

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة في الحياة الكريمة

إبراهيم شعبان

مرة ثانية.. أصل كورونا والبشرية المعذّبة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «5»

اﻟﻤﺰﻳﺪ