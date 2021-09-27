تعرف على أهم الفعاليات الثقافية والفنية غدا.. تفاصيل

ينشر موقع “صدى البلد” أهم الفعاليات الثقافية والحفلات الفنية المقرر إقامتها اليوم الاثنين لتسهيل البحث على القارئ.
دار الأوبرا المصرية
حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري علي المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية الساعة 8 مساء.
وحفل جيتار لوحيد ممدوح علي المسرح الصغير الساعة 8 مساء.
صندوق التنمية الثقافية
عرض مسرحية "راشومون" يشارك فى بطولة العرض خريجو ورشة ستديو الممثل بمركز الإبداع إخراج كريم شهدى وإشراف المخرج خالد جلال
7:30 am
مركز ابداع القاهرة
المعرض الدائم لمنتجات المركـز (الخزف- نحاس- خيامية- حلى- نجارة)
12:00 pm
مركز الحرف التقليدية بالفسطاط
مشروع Semicolon بالتعاون مع كلية العلوم جامعة الإسكندرية ويهدف لتطوير مهارات الشباب في مجال البرمجيات لتأهيلهم لسوق العمل
10:00 am
مركز الحرية للإبداع بالإسكندري
ورشة فنون المسرح لذوي القدرات الخاصة إشراف / عصام أحمد بدوى
11:00 am
مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية
ورشة لتعليم مبادى الفوتوشوب أ/رحمة محسن
11:00 am
مركز ابداع الطفل ببيت العينى
ورشة الكتابة بلغة برايل للمكفوفين ، إشراف أ/وائل عصام عبدالرحمن محمد
1:00 pm
مركز طلعت حرب الثقافي
ورشة اشعال فنية بيئية ويدوية إشراف أ.محمد عبدالحليم
2:00 pm
مركز طلعت حرب الثقافي
" فضفضة " جلسة حوار مفتوح مع الأطفال والشباب من سن ( 10 : 18 عام ) لمناقشة المشاكل الأسرية والنفسية، تحت أشراف أ. هدى الأنشاصى، أ. دعاء عطية
2:00 pm
مركز طلعت حرب الثقافي
مبادرة صنايعية مصر لتدريب الشباب على الحرف التراثية
3:00 pm
مركز الحرف التقليدية بالفسطاط
ورشة إعداد الممثل والحكى وفنون المسرح تدريب المخرج أ/ أحمد زكريا
3:00 pm
مركز الإبداع الفنى بقصر الأمير طاز
ورشة البيانو للكبار إشراف أ/ مى أحمد صلاح الدين ( مي شلبي )
4:00 pm
مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية
ورشة كورال قصر الأمير طاز تدريب المايسترو أ.هبة رمضان
4:00 pm
مركز الإبداع الفنى بقصر الأمير طاز
ورشة أوركسترا الموهوبين إشراف أ/كريم عبد العزيز
5:00 pm
مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية
ورشة بالية اشراف / مي سعد محمود
5:00 pm
مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية
ندوة ومعرض إعادة الاستخدام في القاهرة: التحديات والفرص بيت القاضي ومدرسة الصالحية كدراسة حالة
6:00 pm
بيت المعمار
ندوة بعنوان مناقشة كتاب " شعراء أحببتهم " للشاعر / جابر بسيوني مناقشة أ.د/ بهاء حسب الله يدير اللقاء د / محمد الحداد
6:30 pm
مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية
مبدعون وجوائز ..رحلة الرواية د.ريم بسيونى
7:00 pm
مركز ابداع القاهرة
فرقة النيل للآلات الشعبية إخراج عبد الرحمن الشافعى
7:00 pm
مركز الإبداع الفنى ببيت السحيمى
ساقية الصاوي
حفل المطربة نيفين رجب الساعة 8 مساء في مسرح النهر