روسيا.. إحباط هجوم إرهابي واعتقال 5 أشخاص في بشكيريا

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، صباح اليوم الاثنين، إحباط تحضيرات لشن هجوم إرهابي في جمهورية بشكيريا.

وحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، أكد جهاز الأمن الروسي في بيان صادر عنه اليوم الاثنين، أنه تم احتجاز 5 أعضاء في مجموعة النازيين الجدد في عاصمة الجمهورية أوفا.

وقال الجهاز إن المعتقلين من مواليد 2001-2003، وهم أعضاء في مجموعة النازيين الجدد، وكانوا يخططون للتحضير لهجوم ارهابي باستخدام متفجرات وعبوات ناسفة.

وأكد جهاز الأمن الروسي أنه تم ضبط العبوات الناسفة الجاهزة للاستخدام، والمتفجرات، و9 أسلحة بيضاء، وتعليمات تصنيع المتفجرات، وصور لقادة الحزب النازي والقومي ستيبان بانديرا في أماكن إقامة المعتقلين ومخبأهم.

ولفت الجهاز إلى أنه بدأ تحقيق جنائي في الاستعدادات لتنفيذ هجوم إرهابي وصنع متفجرات بشكل غير قانوني، موضحا أنه تم وضع جميع المشتبه بهم قيد الاحتجاز قبل المحاكمة.