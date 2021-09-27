عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا.. إحباط هجوم إرهابي واعتقال 5 أشخاص في بشكيريا

شرطة روسيا
شرطة روسيا

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، صباح اليوم الاثنين، إحباط تحضيرات لشن هجوم إرهابي في جمهورية بشكيريا.

وحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، أكد جهاز الأمن الروسي في بيان صادر عنه اليوم الاثنين، أنه تم احتجاز 5 أعضاء في مجموعة النازيين الجدد في عاصمة الجمهورية أوفا.

سفير روسيا في برلين: موسكو مستعدة للتعاون مع أي حكومة ألمانية يتم تشكيلها بعد الانتخابات

ترامب يكشف حقيقة علاقته السرية مع روسيا

وقال الجهاز إن المعتقلين من مواليد 2001-2003، وهم أعضاء في مجموعة النازيين الجدد، وكانوا يخططون للتحضير لهجوم ارهابي باستخدام متفجرات وعبوات ناسفة.

وأكد جهاز الأمن الروسي أنه تم ضبط العبوات الناسفة الجاهزة للاستخدام، والمتفجرات، و9 أسلحة بيضاء، وتعليمات تصنيع المتفجرات، وصور لقادة الحزب النازي والقومي ستيبان بانديرا في أماكن إقامة المعتقلين ومخبأهم.

ولفت الجهاز إلى أنه بدأ تحقيق جنائي في الاستعدادات لتنفيذ هجوم إرهابي وصنع متفجرات بشكل غير قانوني، موضحا أنه تم وضع جميع المشتبه بهم قيد الاحتجاز قبل المحاكمة.

جهاز الأمن الفيدرالي الروسي هجوم ارهابي جمهورية بشكيريا بشكيريا روسيا

ترشيحاتنا

مفأجأة برلمانية لـ منح الأسرة الملتزمة بتحديد النسل 50 ألف جنيه سنويا

اليوم.. الزمالك يختتم معسكر برج العرب

قانون البناء يلزم بتقديم وثيقة تأمين حال ترخيص هذا النوع من المباني

نموذج حي لتأصيل وتحديث التراث السيناوي.. ما قصة الثوب البدوي

الأهلي السعودي يجدد الثقة في لاعبيه

أسعار فئات هوندا CRV موديل 2021 بالسوق المصرية.. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب نزل الأرض.. مفاجأة في أسعار المعدن الأصفر اليوم الإثنين 27-9-2021

وزير التعليم العالي يلمح لاحتمالية تأجيل العام الدراسي الجديد

"اللي معاه دهب يبيعه".. مستشار وزير التموين يوجه رسالة للمواطنين

وائل جمعة يكشف عن لاعب رفض تمثيل منتخب مصر

إلغاء مراوح السقف وتركيب كاميرات مراقبة وتقفيل الشبابيك بالحديد .. أبرز تعليمات التعليم للمدارس قبل بدء الدراسة

شوبير يحسم الجدل حول تعاقد الأهلي مع جروس ورحيل موسيمانى

هل كنس البيت ليلا يجلب الفقر والنكد وحرام شرعا؟ الإفتاء تجيب

سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الإثنين 27-9-2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفتاة العنكبوت.. طفلة تتسلق الجدران بطريقة غريبة|فيديو

ما بين شائعات الوفاة والزهايمر.. كيف تعيش ميادة الحناوي وسر اختفائها؟

لحظات رعب.. شاهد احتراق طائرة بعد ثوان من قفز لاعبي المظلات

لليوم219.. مسافر عبر الزمن يلتقط مقاطع للعالم خال من البشر في 2027

فيديو

الرجل الثاني في إثيوبيا يوجه تحذيرا لأمريكا من الأمم المتحدة.. ما القصة؟

ثروت سويلم يكشف تفاصيل تدشين بطولة كأس الرابطة وشكل الدوري الجديد ..فيديو

مشرد ومخمور.. ظهور غريب للممثل الأمريكي نيكولاس كيدج

فيديوجراف.. 3 أطفال بدلا من اثنين.. الصين تعدل قانون الإنجاب

المزيد

ساحة رأي

سيد الطاهر يكتب: الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة

إيهاب كاسب يكتب: هكذا تغيرت استراتيجيات النجاح بسبب كورونا

د.فتحي حسين يكتب: سندوتش فول

د. محمود جلال يكتب: دعم الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال في مصر (2)

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الثواب والعقاب 

د.محمد عونى يكتب: الدوري المصرى الأقوى فى الشرق الأوسط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

تنابلة السلطان

د.مجدي بدران

تلوث الهواء يزيد من خطر الإصابة بكوفيد-19

محمود مناع

أفريقيا.. العودة الحتمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد التطلبان»: نقاط الاتقاء الطلبانية التركية

إلهام أبو الفتح

نعم تغيرت

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة في الحياة الكريمة

إبراهيم شعبان

مرة ثانية.. أصل كورونا والبشرية المعذّبة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «5»

اﻟﻤﺰﻳﺪ