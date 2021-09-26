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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترامب يكشف حقيقة علاقته السرية مع روسيا

دونالد ترامب
دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن نتائج تحقيق المدعي الأمريكي، جون دورهام، أصبحت دليلا قاطعا على أن اتهامه بعلاقات سرية مع روسيا كان”كذبة”.

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية تاس، قال دونالد ترامب، خلال في تجمع لمؤيديه في بيري بولاية جورجيا، إن هذه الخداعة ابتدعها الديمقراطيون، وبشكل شخصي “هيلاري كلينتون”.

وأضاف: "كشف تحقيق في قصة روسيا، أنها كانت خدعة كاملة اخترعتها هيلاري كلينتون والديمقراطيون. تخيلوا كيف يعيش بيل كلينتون، وما هو مدى الهلع الذي يعيشه، كم يجب أن يكون عقل المرء شريرا لاختراع قصة الخداع الروسي هذه".

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ويرى ترامب، أن الديمقراطيين "اختلقوا هذه القصة، وكان على أمريكا أن تتعايش معها لمدة ثلاث سنوات. وها هم الآن يحاولون تكرار نفس الشيء منذ 6 يناير، ولكن تم الآن الاعتراف بأن القصة كانت خداعا منذ البداية".

ووجه المدعي الخاص الأمريكي جون دورهام، في 17 سبتمبر، إلى محامي تابع للحزب الديمقراطي، تهمة تقديم شهادة زور في عام 2016 لمكتب التحقيقات الفيدرالي، معلومات حول صلات مزعومة لشركات تابعة لترامب وبنك في روسيا.

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