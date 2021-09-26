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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد حادث قطار مونتانا..أسوأ حوادث القطارات المميتة في أمريكا بالسنوات الأخيرة

صدى البلد

قال مسؤول في مكتب عمدة محلي إن ثلاثة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم يوم السبت بعد خروج قطار ركاب أمتراك عن القضبان في شمال وسط مونتانا.

ونشرت وكالة “رويترز” البريطانية بعض أبرز حوادث قطارات الركاب المميتة في الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة:

- 4 فبراير 2018: اصطدم قطار ركاب لشركة أمتراك تم تحويله إلى مسار جانبي بقطار شحن متوقف في ساوث كارولينا، مما أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الطاقم وإصابة ما لا يقل عن 116 آخرين.

- 31 يناير 2018: اصطدم قطار ركاب من شركة أمتراك كان يقل أعضاء جمهوريين من الكونجرس الأمريكي إلى منطقة استرخاء في ولاية ويست فرجينيا بشاحنة قمامة عند معبر طريق ريفي في ولاية فرجينيا ، مما أسفر عن مقتل شخص واحد على متن الشاحنة. ولم ترد انباء عن اصابات خطيرة بين المشرعين او العاملين فى القطار.

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- 18 ديسمبر 2017: خرج قطار أمتراك عن مساره عندما اتخذ منعطفًا على امتداد مسار جديد في ولاية واشنطن بأكثر من ضعف السرعة المحددة، مما أدى إلى سقوط عربات ركاب من أحد الجسور ومقتل ثلاثة أشخاص. وأصيب قرابة 100 شخص بجروح معظمهم طفيفة.

- 29 سبتمبر 2016: اصطدم قطار نيو جيرسي ترانزيت بمحطة في هوبوكين، مما أسفر عن مقتل امرأة تقف على الرصيف وإصابة 114 شخصًا.

- 3 أبريل 2016: اصطدم قطار أمتراك مسافرًا من نيويورك بحفارة خلفية لإجراء صيانة على القضبان في تشيستر، بنسلفانيا، إحدى ضواحي فيلادلفيا، مما أسفر عن مقتل الرجلين اللذين يعملان بمعدات البناء وإرسال 41 إلى المستشفيات.

- مايو 2015: خرج قطار ركاب أمتراك عن مساره في فيلادلفيا بعد دخول منحنى بسرعة 106 ميلاً في الساعة (171 كم / ساعة)، أي أكثر من ضعف السرعة الموصى بها البالغة 50 ميلاً في الساعة (80 كم / ساعة)، مما أسفر عن مقتل ثمانية ركاب وإرسال 185 آخرين إلى المستشفيات. خرجت القاطرة وسبع سيارات ركاب عن القضبان.

- ديسمبر 2013: خرج قطار مترو-نورث عن مساره في حي برونكس بمدينة نيويورك ، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 61 شخصًا على الأقل. كان القطار المكون من سبع سيارات يسير بسرعة 82 ميلاً في الساعة (132 كم / ساعة) قبل أن يدخل 30 ميلاً في الساعة (48 كم / ساعة) ) منحنى حيث تحطمت.

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