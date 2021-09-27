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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

دراسة تحذر.. فيروس كورونا يخفض متوسط العمر المتوقع للمصابين

فيروس كورونا
فيروس كورونا

نشرت دراسة حديثة لدى صحيفة رويترز، وأفادت الدراسة بخفض فيروس كورونا متوسط ​​العمر المتوقع في 2020 بأكبر قدر منذ الحرب العالمية الثانية.

 

وانخفض متوسط ​​العمر المتوقع بأكثر من ستة أشهر مقارنة بعام 2019 في 22 دولة من أصل 29 دولة تم تحليلها في الدراسة، والتي شملت أوروبا والولايات المتحدة وتشيلي، وكان هناك انخفاض في متوسط ​​العمر المتوقع في 27 دولة من أصل 29 دولة بشكل عام.

 

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وقالت الجامعة إن معظم التخفيضات في متوسط ​​العمر المتوقع في مختلف البلدان يمكن أن تكون مرتبطة بوفيات فيروس كورونا، وأظهر إحصاء لرويترز أنه تم الإبلاغ عن ما يقرب من 5 ملايين حالة وفاة بسبب فيروس كورونا الجديد حتى الآن.

 

قال الدكتور ريدي كاشياب ، المؤلف الرئيسي المشارك للورقة المنشورة في المجلة الدولية: "حقيقة أن نتائجنا تسلط الضوء على مثل هذا التأثير الكبير لدى فيروس كورونا وتأثيره على البلدان في حالات الوفاة.

 

وكان هناك انخفاض أكبر في متوسط ​​العمر المتوقع للرجال مقارنة بالنساء في معظم البلدان ، مع أكبر انخفاض في الرجال الأمريكيين ، الذين شهدوا انخفاض متوسط ​​العمر المتوقع بمقدار 2.2 سنة مقارنة بعام 2019.

 

بشكل عام ، حلق الرجال لأكثر من عام في 15 دولة ، مقارنة بالنساء في 11 دولة، وقد قضى ذلك على التقدم في معدل الوفيات الذي تم إحرازه في 5.6 سنوات الماضية.

في الولايات المتحدة ، كان الارتفاع في معدل الوفيات بشكل رئيسي بين من هم في سن العمل وأولئك الذين تقل أعمارهم عن 60 عامًا ، بينما في أوروبا ، ساهمت الوفيات بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا بشكل أكبر في زيادة الوفيات.

ناشد كاشياب المزيد من البلدان ، بما في ذلك الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط ​​، لإتاحة بيانات الوفيات لمزيد من الدراسات.

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