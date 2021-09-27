عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة: ضبط وإعدام 1462 طن أغذية متنوعة ولحوم فاسدة بـ 6 محافظات

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ضبط وإعدام 1462 طن و711 كيلو جرام أغذية متنوعة ولحوم فاسدة، و130 لتر من العصائر والمياه المعبأة والألبان والزيوت الغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك ضمن الحملات الدورية المكثفة التي تشنها الإدارة العامة لمراقبة الأغذية على المنشآت الغذائية، خلال الفترة من بداية شهر سبتمبر الجاري وحتى أمس الموافق 26 سبتمبر، وذلك حرصًا من الوزارة على صحة وسلامة المواطنين.

ضبط 200 كيلو أغذية متنوعة فاسدة وغلق 12 منشأة طعام بدمياط

ضبط أغذية فاسدة ومنشآت تجارية دون ترخيص بالوادي الجديد

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن تلك الحملات تأتي في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية، والتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، مؤكدًا اتباع الوزارة إجراءات استباقية لتوفير غذاء آمن وصحي للمواطنين.

صورة من الضبطية 

وأشار "مجاهد" إلى المرور على 61 منشأة غذائية بـ 6 محافظات ( القاهرة، الجيزة، القليوبية، البحر الأحمر، الشرقية، السويس )، وذلك للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها في المنشآت الغذائية، لافتاً إلى إعدام 312 طن و900 كيلو جرام أغذية متنوعة ولحوم، و130 لتر من العصائر والمياه المعبأة والألبان والزيوت غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

صورة من الضبطية 

ومن جانبه قال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، إنه تم ضبط 1149 طن و811 كيلوجراماً من الأغذية المتنوعة، للشك في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، حيث تم سحب 81 عينة أغذية متنوعة للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وإرسالها للتحليل بمعرفة المعامل المركزية والإقليمية التابعة لوزارة الصحة.

صورة من الضبطية 

تحرير 154 محضرا حيال المخالفات

ولفت "عيد" إلى تحرير 154 محضر حيال المخالفات التي تم رصدها خلال المرور طبقاً للقرارات والقوانين الوزارية المتبعة في هذا الشأن، كما تم إيقاف تشغيل 30 منشأة غذائية لمخالفتها الاشتراطات الصحية الواجب توافرها، مؤكداً استمرار الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

صورة من الضبطية 
الصحة اغذية والمياه المنشاة سبتمبر

ترشيحاتنا

مدبولي: نتطلع لتعميق الشراكة مع الصندوق الكويتي للتنمية خلال المرحلة المقبلة

الإسكان: حملات لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات بالعاشر من رمضان وأكتوبر الجديدة

الصفقة الثالثة .. الإسماعيلي يحسم ضم نجم ليبيا بفرمان من طلعت يوسف

شيكابالا ومسئولو الزمالك يهددون باللجوء للفيفا نتيجة استمرار العقوبات

الخشت: إضافة خانة "طالب جامعي" على موقع تطعيمات وزارة الصحة ضد كورونا

لمزيد من الاستثمارات| طلب إحاطة لوضع جدول زمني لسرعة ميكنة الضرائب والجمارك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب نزل الأرض.. مفاجأة في أسعار المعدن الأصفر اليوم الإثنين 27-9-2021

وزير التعليم العالي يلمح لاحتمالية تأجيل العام الدراسي الجديد

"اللي معاه دهب يبيعه".. مستشار وزير التموين يوجه رسالة للمواطنين

إعفاء المعاشات ومكافآت نهاية الخدمة من ضريبة الدخل

وائل جمعة يكشف عن لاعب رفض تمثيل منتخب مصر

مفأجأة برلمانية لـ منح الأسرة الملتزمة بتحديد النسل 50 ألف جنيه سنويا

إلغاء مراوح السقف وتركيب كاميرات مراقبة وتقفيل الشبابيك بالحديد .. أبرز تعليمات التعليم للمدارس قبل بدء الدراسة

شوبير يحسم الجدل حول تعاقد الأهلي مع جروس ورحيل موسيمانى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات الخاصة المصرية تشارك في التدريب المشترك الرباعي "هرقل 21" باليونان

الفتاة العنكبوت.. طفلة تتسلق الجدران بطريقة غريبة|فيديو

ما بين شائعات الوفاة والزهايمر.. كيف تعيش ميادة الحناوي وسر اختفائها؟

لحظات رعب.. شاهد احتراق طائرة بعد ثوان من قفز لاعبي المظلات

فيديو

القوات الخاصة المصرية تشارك في التدريب المشترك الرباعي "هرقل 21" باليونان

عادات تسبب حساسية الصدر لطفلك في الشتاء.. احذري منها

الرجل الثاني في إثيوبيا يوجه تحذيرا لأمريكا من الأمم المتحدة.. ما القصة؟

ثروت سويلم يكشف تفاصيل تدشين بطولة كأس الرابطة وشكل الدوري الجديد ..فيديو

المزيد

ساحة رأي

سيد الطاهر يكتب: الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة

إيهاب كاسب يكتب: هكذا تغيرت استراتيجيات النجاح بسبب كورونا

د.فتحي حسين يكتب: سندوتش فول

د. محمود جلال يكتب: دعم الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال في مصر (2)

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الثواب والعقاب 

د.محمد عونى يكتب: الدوري المصرى الأقوى فى الشرق الأوسط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

تنابلة السلطان

د.مجدي بدران

تلوث الهواء يزيد من خطر الإصابة بكوفيد-19

محمود مناع

أفريقيا.. العودة الحتمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد التطلبان»: نقاط الاتقاء الطلبانية التركية

إلهام أبو الفتح

نعم تغيرت

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة في الحياة الكريمة

إبراهيم شعبان

مرة ثانية.. أصل كورونا والبشرية المعذّبة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «5»

اﻟﻤﺰﻳﺪ