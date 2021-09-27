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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدبولي: نعمل أن تكون البنية التحتية كافية لـ20 سنة أو أكثر

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء، إننا نستشرف المستقبل حتى تكون البنية التحتية كافية على مدار 20 سنة أو أكثر، لذلك تنتهى المشروعات على اعلى مستوى وجودة لربط سيناء بباقى الجمهورية.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى، خلال كلمة المذاعة اليوم، أن الموانئ والمطارات الدولة المصرية ركزنا عليهم بصورة كبيرة.

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مدبولي: نعمل أن تكون البنية التحتية كافية لـ20 سنة أو أكثر

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أنه تم تطوير المطارات القديمة، مثل مطار سانت كاترين، متابعاً أن وزارة الطيران تطورت بالكامل والعام القادم سنراه بشكل الجديد، إلى جانب تطوير كافة الموانئ التى تخدم سيناء، حيث بدأنا التطوير الكبير لها مثل ميناء العين السخنة. 

وتابع رئيس الوزراء، أنه خلال عامين نكون انتهينا منه بتكلفة تصل إلى أكثر من 20 مليار جنية، بالاضافة إلى تطوير كل الميناء الموجودة فى سيناء.

وأكد أن  مشروعات محطات تحلية البحر فى سيناء عملاقة جدا، والمشروعات التى نفذت وتنتهى خلال العام القادم ستنتج تقريبا تلت طاقة مياه البحر المحلاة على مستوى الجمهورية.

سانت كاترين مجلس الوزراء البنية التحتية مصطفى مدبولي وزارة الطيران

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