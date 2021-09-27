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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ينابيع الأمل.. الرئيس السيسي يشهد فيلما تسجيليا خلال افتتاحه مشروع معالجة مياه مصرف بحر البقر

فيلم تسجيلي بعنوان
فيلم تسجيلي بعنوان ينابيع الأمل

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال خلال إفتتاحه  مشروع معالجة مياه مصرف بحر البقر، فيلما تسجيليا بعنوان، ينابيع الأمل.

 

وبدأت فاعليات افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لـ محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر التي تعد الأضخم من نوعها على مستوى العالم، بتلاوة القرآن الكريم.

الرئيس السيسي يصل مقر افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر.. فيديو

ينابيع الأمل.. الرئيس السيسي يشهد فيلما تسجيليا خلال افتتاحه مشروع معالجة مياه مصرف بحر البقر

وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن هذه المحطة بتكلفة حوالي 20 مليار جنيه وبطاقة إنتاجية 5.6 مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثياً سيتم نقلها إلى أراضي شمال سيناء تساهم في استصلاح 400 ألف فدان في إطار المشروع القومي لتنمية سيناء وتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة.

افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي حطة معالجة مياه مصرف بحر البقر ينابيع الأمل أراضي شمال سيناء المشروع القومى لتنمية سيناء

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