ينابيع الأمل.. الرئيس السيسي يشهد فيلما تسجيليا خلال افتتاحه مشروع معالجة مياه مصرف بحر البقر

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال خلال إفتتاحه مشروع معالجة مياه مصرف بحر البقر، فيلما تسجيليا بعنوان، ينابيع الأمل.

وبدأت فاعليات افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لـ محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر التي تعد الأضخم من نوعها على مستوى العالم، بتلاوة القرآن الكريم.

وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن هذه المحطة بتكلفة حوالي 20 مليار جنيه وبطاقة إنتاجية 5.6 مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثياً سيتم نقلها إلى أراضي شمال سيناء تساهم في استصلاح 400 ألف فدان في إطار المشروع القومي لتنمية سيناء وتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة.