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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الموجة 18.. إزالة 37 حالة تعد بالبناء والزراعة على أراضي أملاك الدولة بالمنيا

إزالة تعديات
إزالة تعديات

تواصل مراكز محافظة المنيا، تنفيذ الموجة 18 لإزالة التعديات بالبناء والزراعة، على أراضي أملاك الدولة، وذلك بالتنسيق المستمر بين جميع الأجهزة التنفيذية، من جهات ولاية الوحدات المحلية ، ومديرية الأمن، وكافة الجهات المعنية، وذلك بهدف القضاء على كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف والزراعة على أراضي أملاك الدولة وتطبيق احكام القانون على المخالفين.

 

من جانبه، قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن تنفيذ الموجة 18، لإزالة التعديات على أملاك الدولة ، يأتي في إطار تنفيذ تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

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أوضح المحافظ ، أن جهود مراكز ومدن المحافظة، لتنفيذ الموجة 18، أسفرت أمس الأحد عن إزالة ، 37 حالة تعد، منها 33 حالة تعد بالبناء على أملاك الدولة، بإجمالي مساحة 1833 متر، و4 حالات تعدي بالزراعة، على أملاك الدولة، بإجمالي مساحة 3 قيراط، و 5 سهم، مشيراً إلى استمرار جهود الوحدات المحلية في متابعة الحالة العامة لإزالة كافة أشكال التعديات والقضاء على عشوائية التعديات بالبناء والزراعة على أملاك الدولة.

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