إزالة 30 حالة فورية تعوق أعمال التطوير في الغردقة

استمرت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة، برئاسة اللواء إيهاب رأفت، في أعمال التطوير ورفع كفاءة الطرق بالعديد من القطاعات بالمدينة وتم اليوم ، رصف شارع الأمير طلال بمنطقة الأحياء شمال المدينة.

وأكد رئيس مدينة الغردقة على المتابعة الدورية للأعمال للتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة، مع التنبيه على بذل المزيد من الجهد لإنهاء أعمال التطوير ورفع الكفاءة للشوارع المدرجة وفق الخطة الزمنية.

كما تابع اللواء إيهاب رأفت رئيس المدينة صباح اليوم بعض مشاريع التطوير ورفع الكفاءة الشوارع داخل المدينة حيث تابع سيادته آخر ما استجد من أعمال التطوير بمنطقة الشارع ما بين طه حسين والأزهر.

حيث تم إزالة ٣٠ حالة فورية على مساحة ١٠٥٠م عبارة عن أرصفة وسلالم وحوائط وتند وخزانات خرسانة أرضيه تعوق تطوير الشارع ما بين طه حسين والأزهر.