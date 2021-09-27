مصطفي حجاج يخطف الأنظار في أحدث ظهور له عبر انستجرام

نشر المطرب مصطفي حجاج صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي للصور و الفيديوهات انستجرام.

وظهر مصطفي حجاج بملابس كاجول مما اثار اعجاب متابعيه .

يذكر أن طرح نجما الأغنية مصطفي حجاج واحمد سعد أغنية جديدة تحمل اسم "ع الدوغري".

عبر كل من أحمد سعد، ومصطفى حجاج عن سعادتهما بهذا اللقاء الفني وأشادا بهذا التعاون، ووضحت حالة التفاهم والحب بين الثنائي أثناء كواليس التصوير الفوتوغرافى بستوديو المصور شريف قمر حيث جمع بين الثنائى العديد من المواقف الطريفة.



أغنية "ع الدوغري" طرحتها شركة " هانى محروس “ NJ Music Production “ بتعاون مع مزيكا وهى الأن على اليوتيوب وعلى جميع المتاجر الإلكترونية من كلمات مصطفى حسن وألحان محمد عبد المنعم وتوزيع موسيقى احمد حسام و الهامى دهيمة.. وتقول كلماتها: ”احنا بننحت ف الصخر وإيدينا ماتوجعناش .. وبنمشي ف عز الشمس والشمس ماتلسعناش”.



إحنا لو قولنا ياجري ضلنا مايحصلناش .. عومان عدينا البحر والبحر ماغرقناش .. الخوف مايخوفناش .. فبلاش تناطحنا بلاش ..بنقفل عداد من غير مانقلب نور ولا ندي فلاش إبلع .. ع الدوغري وكفاءه سايقين الدنيا سواقه وبنجري ومابنهداش".