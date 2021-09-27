آخرها منة فضالي.. حريق منازل 3 فنانين خلال شهر سبتمبر

شهد عدد من النجوم مؤخرا العديد من الحوادث المؤسفة التي كان أبرزها نشوب حريق في منازلهم، كان آخرهم منة فضالي التي أعلنت نجاتها من حادث صباح اليوم.

إصابة والدة منة فضالي

أعلنت الفنانة منة فضالي أنها نجت من حريق مطبخ منزلها، بعد إصابة والدتها بحرق في يدها.

وكتبت منة فضالي على حسابها بموقع فيسبوك قائلة:" الحمدلله قدر الله وماشاء فعل كنا حنموت المطبخ ولع باللي في وامي ايديها اتحرقت الحمدلله الحمدلله".

ونشرت الفنانة منة فضالي فيديو من حريق مطبخ منزلها، وظهرت فيه آثار الحادث الذي دمر “البوتاجاز” وتسبب في حالة من الغبار والسواد بحيطان المطبخ.

حريق منزل شريف منير

نشر الفنان شريف منير منذ حوالي أسبوع، صورا لحريق نشب في منزله وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وعلق الفنان شريف منير علي الصور، قائلا: “الحمدلله .. قدّر ولطف .. سيجارة إترمت من مكان ما على سقف أوضه عندي في تراس البيت.. شبت حريقة.. والحمدلله رجال إطفاء المقطم قدروا يسيطروا على الحريق .الحمدلله قدر الله وماشاء فعل”.

ونشرت زوجة الفنان شريف منير فيديو لحريق منزلهم يكشف حجم الخسائر التى لحقت بالمنزل عبر حسابها بموقع “إنستجرام”.

وعلقت زوجة شريف منير قائلة: "إمبارح كان يوم وحش اوى ربنا قدر ولطف وجت على اد كدا".

وأضافت زوجة الفنان شريف منير: "بحمد ربنا إن محدش حصله حاجة، وبحمد ربنا كان عندى جيران مسابونيش لحظة.. بحمد ربنا على كل حال".

نجاة ميرفت أمين

وبعد نشوب حريق في العمارة التي تسكن بها، طمأنت النجمة ميرفت أمين جمهورها في تصريح خاص لموقع صدى البلد.

وقال ميرفت أمين:" الحمد لله أنا بخير ، لم يصبني أى مكروه خلال الحريق، وأنا في منزلي الآن ".

وأضافت ميرفت أمين :"أنا أسكن في الدور الرابع والحريق حدث في الدور السادس ، حيث تمكنت سيارات المطافئ من إخماد الحريق وخروج من كانوا في الشقة ، مؤكدة أنها قد علمت بوفاة أحد العمال في الشقة بسبب اختناقه بسبب الحريق ".

ونشب حريق مقر شركة للدعاية والإعلان، بالعقار رقم 14 شارع وادي النيل بمنطقة العجوزة بالجيزة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمحل الواقعة، وتمَّ فصل التيار الكهربائي والغاز عن العقار بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتبين احتجاز 4 موظفين عاملين بنفس الشركة.

واكتشف أن سبب الحريق نتيجة ماس كهربائي، حيث أن العقار الذي اندلعت به النيران مكون من 8 طوابق، واستمر الحريق لنحو 30 دقيقة.