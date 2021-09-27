السيسي يطالب مدبولي والمسئولين بخلع الكمامة.. 6 أشهر لإزالة التعديات على أملاك الدولة.. ويأمر بوقف الدعم عن هؤلاء الأشخاص

حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي المواطنين، من الاعتداء على المجري المائي، والأراضى الزراعية، وأكد أن هناك 6 أشهر وتقوم رجال الشرطة والقوات المسلحة بإزالة التعديات، ويكون هناك حصر لأسماء هؤلاء الأشخاص، وأكد أن من يعتدي على أملاك الدولة يحرم من الحصول على الدعم.

شاهد.. السيسي يطالب مدبولي والمسئولين بخلع الكمامة لالتقاط صورة تذكارية والجميع يبتسم





التقطت اليوم صورة تذكارية للرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من الوزراء، خلال ختام فعاليات افتتاحه لـ محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة شديدة اللهجة للمواطنين الذين تعدوا على أراضي الدولة ، خلال العقود السابقة ، قائلا : "مش هنتحايل على حد.. هو أنتم تاخدوا أرض الدولة واتحايل عليكم" .

وأمر الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خلال كلمته بافتتاح محطة تحلية مياه مصرف بحر البقر ، الجيش والشرطة بالتعاون لإزالة جميع مخلفات البناء ، في ظرف 6 شهور فقط ، معقبا :"مش هقبل إن حد يتعدى على اللي بعمله .. اللي بعمله فوق الخيال .. محدش يغتصب أرض الدولة ونقول عشان مصلحتهم .

السيسي يوجه بالعمل بأعلى المعايير لمعالجة المياه وأرشفتها .. فيديو





وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء تفقده محطة مياه بحر البقر اليوم الاثنين، بضرورة العمل بأعلى المعايير فى معالجة المياه مع ضرورة وجود نظم خاصة بمصر فقط.

وأكد السيسي على ضرورة وجود أرشفة لعينات المياه من خلال تحليلها وتسجيلها لمعرفة جميع عينات المياه على مدار السنة بتوقيتاتها واليوم والمختص والنتيجة لمعرفة شكل المياه على مدار السنة وفي اي وقت من السنة افضل.

وتعد محطة معالجة مياه بحر البقر حيث يعد المشروع واحدًا من أكبر محطات معالجة المياه على مستوى المنطقة، بتكلفة حوالي ٢٠ مليار جنية وبطاقة إنتاجية ٥,٦ مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثياً سيتم نقلها إلى اراضي شمال سيناء لتساهم في استصلاح ٤٠٠ ألف فدان في اطار المشروع القومي لتنمية سيناء ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة".

بتضيع جهدنا.. السيسي يقاطع حديث إيهاب الفار بشأن بحيرة المنزلة |شاهد





قام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بـ مقاطعة اللواء أركان حرب إيهاب محمد الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أثناء حديثه عن إزالة الحشائش ببحيرة المنزلة، قائلا: "لا يا إيهاب انت كده بتضيع جهدنا لما تقول إزالة الحشائش بس كده".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته أثناء افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر التي تعد الأضخم من نوعها على مستوي العالم، أنه "هى ماكنتش حشائش يا إيهاب بحيرة المنزلة كانت مليون فدان منذ 200 عام، و"إحنا لحقنا الـ 250 ألف فدان اللي باقيين".

وتابع الرئيس السيسي "لما الدولة ماخدتش بقالها من التعديات المليون فدان أصبحوا 250 ألف فدان".

ده فوق الخيال .. الرئيس السيسي للمواطنين : مش هقبل أن حد يتعدى على اللي بعمله |فيديو





وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة شديدة اللهجة للمواطنين الذين تعدوا على أراضي الدولة ، خلال العقود السابقة ، قائلا : "مش هنتحايل على حد .. هو أنتم تاخدوا أرض الدولة واتحايل عليك " .

وأمر الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خلال كلمته بافتتاح محطة تحلية مياه مصرف بحر البقر ، الجيش المرص والشرطة بالتعاون لإزالة جميع مخلفات البناء ، في ظرف 6 شهور فقط ، معقبا :"مش هقبل أن حد يتعدى على اللي بعمله .. اللي بعمله فوق الخيال .. محدش يغتصب أرض الدولة ونقول عشان مصلحتهم .

السيسي للمصريين: أخذنا قروضا من الصناديق العربية بفائدة ميسرة لعمليات التطوير





وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة للمصريين قائلاً: عشان نزرع نصف مليون فدان فى سيناء داخلين فى 160 مليار جنيه " ينفع نسمح اننا نضيع شقانا ونضيع مستقبل أولادنا وحاضرنا بالتعدي".

وأضاف السيسي خلال كلمته أثناء افتتاح محطة معالجة مياه بحر البقر:" انه تم أخذ العديد من الاجراءات وليس الارادة السياسية فقط لعمليات التطوير بل ايضاً الاموال:" معقباً اخذنا قروضا من الصناديق العربية بفائدة ميسرة لتطوير شبكات الري نظم الري وعمليات التطوير .

السيسي : خدوا الإعلاميين ولففوهم على كل اللي بيحصل في مصر |فيديو





أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية تتكلف 300 ألف جنيه لاستصلاح الفدان الزراعي ، متابعا : " بنتكلم في مشروع متكامل" .

وأضاف السيسي، خلال كلمته بافتتاح محطة تحلية مياه بحر البقر "إحنا بنعمل كده عشان نحقق فرص عمل .. ونرفع من قدرتنا في توفير السلع .. ونغير شكل الحياة في مصر وسيناء".

وتابع : من فضلكم خدوا الضيوف والإعلاميين كلهم ولففوهم على كل ما يحدث في مصر.

وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن هذه المحطة بتكلفة حوالي 20 مليار جنيه وبطاقة إنتاجية 5.6 مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثياً سيتم نقلها إلى أراضي شمال سيناء لتساهم في استصلاح 400 ألف فدان في إطار المشروع القومي لتنمية سيناء ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة.

الرئيس السيسي: مفيش حاجة عندنا بتتعمل نص نص

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، "إحنا مستهدفين ضمن مشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر أنه يكون هناك قرى ومدن".

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته اليوم، "اللي بنعملوا من تطوير هو أخر ما توصل إليه التخطيط والعلم فى بناء وإنشاء القرى والمنشأت الزراعية.. ومفيش حاجة عندنا بتتعمل نص نص".

السيسي يأمر بوقف الدعم عن هؤلاء الأشخاص





قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن جميع التعديات على المجري المائي سيتم إزالتها فى 6 أشهر، موضحًا أن أسماء المواطنين المتعدين يتم حصرهم، وأن وزارة الداخلية مسئولة عن هذا الأمر، واذا كان الأمر يلزم لـ تدخل رجال القوات المسلحة فالجميع جاهز.