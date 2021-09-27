احتفالا بـ يوم السياحة ..معرض للمنتجات اليدوية لسيدات الإسماعيلية بالفيروز

نظمت محافظة الإسماعيلية، اليوم الاثنين، معرضا للمنتجات اليدوية، تضمن عددا من المنتجات و المشغولات اليدوية، المأكولات الطازجة، و الذي نظمته وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، بنادي الفيروز، علي ضفاف بحيرة التمساح، بمشاركة ٧٠ عارضة، و يستمر المعرض طوال النهار للسادة الزائرين و ضيوف المحافظة، ضمن فعاليات الإحتفال باليوم العالمي للسياحة و الذي يوافق ٢٧ سبتمبر من كل عام ، بحضور المهندس احمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية و اللواء محمد انيس السكرتير العام للمحافظة و الدكتورة ايمان محمود رئيس قطاع السياحة الداخلية بوزارة السياحة و عددا من القيادات التنفيذية.



و أكد نائب المحافظ على إتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية خلال كافة الانشطة التي تقام ضمن الاحتفال باليوم العالمي للسياحة، من حيث نسب الأشغال المسموح بها بالأندية، وقياس درجة الحرارة للمشاركين بالماراثون، والالتزام بقواعد التباعد الإجتماعي.



من جهته صرح ممدوح النصيري مدير ادارة السياحة، أن احتفالات اليوم العالمي للسياحة بالمحافظة هذا العام، تتضمن إحتفالا مسائيا بالتنسيق مع قصر ثقافة الإسماعيلية للفنون الشعبية يتم تنظيمه بحديقة الشيخ زايد بالمجان، مشيرا إلي فتح جميع أندية المحافظة لأبوابها بالمجان لإستقبال المواطنين و الزائرين بناءا علي توجيهات اللواء اركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.

