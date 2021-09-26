عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

كيف تكتشف ذاتك.. لقاء بثقافة الإسماعيلية

صدى البلد

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بفرع ثقافة الاسماعيلية بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، تقديم برامجها الثقافية والفنية المميزة بفرع ثقافة الإسماعيلية، حيث عقد بيت ثقافة القنطرة شرق اللقاء الأسبوعي لنادى أدب الطفل.

تتضمن محاضرة بعنوان "كيف تكتشف ذاتك" ألقاها  الأديب هيثم عمران، تحدث خلالها بأن تحب نفسك وتقدرها وتحترمها، فهذا جزء من إحترام الناس لك وبالتالى جزء من نجاحك وتحقيقك لذاتك التى تؤمن بها، وتثق أنها قادرة على بذل الجهد لتحقيق أحلامك والوصول بها إلى أهدافك، لتصبح شخصاً ذا قيمة ونفع، ولكن الكثير من الشباب والفتيات لا يعرفون كيف يحبون أنفسهم ويقدرونها، لأنهم لا يجدون أنفسهم فى شىء ما يعرفون منه دورهم، وبالتالى لا يستطيعون النجاح، ويستمرون هكذا فى حلقة من تقليل الذات.

وانتقل المحاضر بالحديث عن عدة خطوات تساعد الإنسان في اكتشاف ذاته وذكر منها البحث عن الأشياء التى تجعلك أنت، والبحث عن كل ما ينعش حياتك ويسعدها، أعقبه تدريب عملى على فن التعبير الحركى، وتنفيذ بروفة لمسرحية أنا انسان.

txt

"حيضان الدم" عرض مسرحي يحارب الثأر بـ قصر ثقافة قنا | صور

txt

عروض وورش فنية بقصور ثقافة البحر الأحمر

وفى ذكرى ميلاد الشاعر سيد حجاب نظمت مكتبة أبوصوير محاضرة بعنوان "سيد حجاب صائد الكلمات" ألقاها أحمد شافعى، كما أعد بيت ثقافة طفل القنطرة شرق فقرة بعنوان "معلوماتك عن أسرار مملكة النحل" قدمتها فيفى.

ثقافة أخبار ثقافة ثقافة الاسماعيليه فرع ثقافة الاسماعيلية

موضوعات متعلقة

"حيضان الدم" عرض مسرحي يحارب الثأر بـ قصر ثقافة قنا | صور

عروض وورش فنية بقصور ثقافة البحر الأحمر

ترشيحاتنا

أبرزها التحميل الآمن.. مايكروسوفت تضيف ميزات مذهلة لمتصفحها إيدج

أنا راضية..أم محمد: مش عايزة حاجة من الدنيا غير إني أقابل السيسي

نشرة التحقيقات.. إثيوبيا تطبق حالة التقشف.. ماذا تنتظر القاهرة من الأمم المتحدة؟

بالصور.. سعر ومواصفات بي إم دبليو الفئة السابعة 2021 داخل السوق الكويتي

محمد الشوادفي: "اليوتيوبرز" يستخدمون إنترنت وكهرباء توفرهما الدولة فوجب عليهم الضرائب

نشرة الفن: حقيقة وفاة ميادة الحناوي وإصابتها بمرض الزهايمر وإيقاف جديد لمطربي المهرجانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم العالي يلمح لاحتمالية تأجيل العام الدراسي الجديد

"اللي معاه دهب يبيعه".. مستشار وزير التموين يوجه رسالة للمواطنين

إلغاء مراوح السقف وتركيب كاميرات مراقبة وتقفيل الشبابيك بالحديد .. أبرز تعليمات التعليم للمدارس قبل بدء الدراسة

بعد أخذ لقاح كورونا.. توقف عن 4 أدوية للوصول للفائدة الكاملة

3 صفقات تمت و4 علي الأبواب أبرزها ساحر الأهلي..قائمة لاعبي بيراميدز الجدد

شوبير يحسم الجدل حول تعاقد الأهلي مع جروس ورحيل موسيمانى

حقيقة وفاة ميادة الحناوي وإصابتها بمرض الزهايمر..تفاصيل

هل كنس البيت ليلا يجلب الفقر والنكد وحرام شرعا؟ الإفتاء تجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما بين شائعات الوفاة والزهايمر.. كيف تعيش ميادة الحناوي وسر اختفائها؟

لحظات رعب.. شاهد احتراق طائرة بعد ثوان من قفز لاعبي المظلات

لليوم219.. مسافر عبر الزمن يلتقط مقاطع للعالم خال من البشر في 2027

لا يتوقف عن البكاء؟ حيلة لن تتوقعها لتهدئة طفلك وتنويمه سريعًا

فيديو

ثروت سويلم يكشف تفاصيل تدشين بطولة كأس الرابطة وشكل الدوري الجديد ..فيديو

مشرد ومخمور.. ظهور غريب للممثل الأمريكي نيكولاس كيدج

فيديوجراف.. 3 أطفال بدلا من اثنين.. الصين تعدل قانون الإنجاب

تفاصيل وفاة الطفلة منار ضحية الطبيب البيطري.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

سيد الطاهر يكتب: الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة

إيهاب كاسب يكتب: هكذا تغيرت استراتيجيات النجاح بسبب كورونا

د.فتحي حسين يكتب: سندوتش فول

د. محمود جلال يكتب: دعم الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال في مصر (2)

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الثواب والعقاب 

د.محمد عونى يكتب: الدوري المصرى الأقوى فى الشرق الأوسط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

تنابلة السلطان

د.مجدي بدران

تلوث الهواء يزيد من خطر الإصابة بكوفيد-19

محمود مناع

أفريقيا.. العودة الحتمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد التطلبان»: نقاط الاتقاء الطلبانية التركية

إلهام أبو الفتح

نعم تغيرت

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة في الحياة الكريمة

إبراهيم شعبان

مرة ثانية.. أصل كورونا والبشرية المعذّبة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «5»

اﻟﻤﺰﻳﺪ