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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خاص..

اشتباه كورونا.. تأجيل تصوير مشاهد هاجر أحمد في بدون ضمان

هاجر أحمد
هاجر أحمد

علم صدى البلد أن صناع حكاية “بدون ضمان” التى تعد واحدة من حكايات مسلسل “إلا أنا” قرروا تأجيل مشاهد الفنانة هاجر أحمد، بسبب الاشتباه باصابتها بفيروس كورونا. 

 

وقالت هاجر أحمد لـ صدى البلد، إنه بالفعل تم تأجيل مشاهدها، بسبب تعرضها لوعكة صحية، ولكنها لم تكشف عن تفاصيلها. 

 

وكان من المقرر عرض حكاية بدون ضمان خلال الأيام القادمة، وحتى الآن لم توضع خطة محددة فى حالة التأكد من الإصابة بكورونا، ويواصل الآن صناع العمل، تصوير باقى المشاهد التى لا تتواجد فيها بطلة الحكاية هاجر أحمد. 

 

ومن المقرر أن تضم حكاية بدون ضمان، كل من الفنانين أحمد بدير وهاجر أحمد وإسلام جمال وهنادي مهنى.

 

مسلسل إلا أنا، فكرة يسرى الفخرانى، وعرض الموسم الأول منه على قناة dmc العام الماضى في 8 حكايات، كل حكاية قدمت بطولتها نجمة ومخرج مختلف فى 10 حلقات، وحقق العمل نجاحاً كبيرا مع الجمهور، واعتمد على حكايات مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، حيث ناقش العديد من القضايا التي تهم المرأة والموجودة دائماُ في المجتمع المصرى.

 

حفل زفاف : 

 

واحتفلت الفنانة هاجر أحمد، خلال الأسابيع الماضية ، بحفل زفافها على أحمد الحداد.

 

وتداول رواد السوشيال ميديا مجموعة من الصور الرومانسية للفنانة هاجر أحمد وزوجها أحمد الحداد من حفل زفافهم، عبر صفحاتهم الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”.

 

هاجر احمد الفنانة هاجر أحمد كورونا حكاية بدون ضمان مسلسل الا انا

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