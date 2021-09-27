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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جراحة ناجحة للاعب زد بعد إصابته بقطع في الغضروف

صدى البلد

خضع اغاثون ميلاد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد لجراحه غضروف الركبة  مساء أمس الأحد، بإحدى المستشفيات الخاصة بالمنيل.

وحرص الدكتور وليد عبد الرحمن طبيب الفريق الأول ، علي متابعة حالة اللاعب ، لبدء الفترة التاهلية بعد عشرة أيام ، استعداد للعودة مره آخرى للمشاركه في التدريبات الجماعية.

الجدير بالذكر أن فريق زد فاز بمباراته الودية الأخيرة ،  علي فريق مصر للتامين بثلاثة أهداف مقابل هدف استعداداً للموسم الجديد،

 ومنح الجهاز الفني للفريق ، راحه أمس الأحد علي أن يستأنف الفريق تدريباته مساء اليوم الاثنين بملعب النادي بالشيخ زايد.

يأتي ذلك استعداد لبدء الموسم الرياضي الجديد ٢٠٢٢/٢٠٢١  أمام فريق نادي منتخب السويس يوم الجمعه المقبل في الثانية والنصف ظهرا باستاد السويس الجديد.
 

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