مدير مشروع "بحر البقر": المياه المنتجة من المحطة تقارن بنظيرتها في أوروبا

أكد المهندس إيهاب جرجس مدير التحالف المنفذ لمحطة معالجة مصرف بحر البقر، أن المياه المنتجة من محطة معالجة مصرف بحر البقر تقارن بنظيرتها في أوروبا.



وأضاف المهندس إيهاب جرجس، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي المذاع عبر شاشة صدى البلد مساء اليوم الاثنين، أنه تم النجاح في الوصول إلى أقصى درجة من نقاء المياه، متابعا أن أصعب ما واجهنا في المشروع هو التربة.



وأكد المهندس إيهاب جرجس مدير التحالف المنفذ لمحطة معالجة مصرف بحر البقر، أنه تم العمل بأقصى طاقة في المشروع العملاق، مشيرا إلى إنه لم يتم التوقف سوى أسبوعين خلال أزمة كورونا في العمل بالمحطة.



وتابع المهندس إيهاب جرجس مدير التحالف المنفذ لمحطة معالجة مصرف بحر البقر، أن الوقت الحقيقي للمشروع استغرق 18 شهرا فقط، لافتا إلى أن المشروع وفر العديد من فرص العمل للمواطنين.

وفي السياق نفسه أشار المهندس إيهاب جرجس مدير التحالف المنفذ لمحطة معالجة مصرف بحر البقر، إلى أن المحطة توفر 2 مليار متر مكعب من المياه سنويا نقية وصالحة للزراعة، يتم الحصول على عينات كل فترة تشغيل للمحطة للاطمئنان على نقاء المياه.

وأكمل المهندس إيهاب جرجس مدير التحالف المنفذ لمحطة معالجة مصرف بحر البقر، أن الخبراء الأجانب أشادوا بالمحطة، وما تم على أعلى مستوى كمنتجع حضاري.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح صباح اليوم الاثنين، محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر.

وتُعد محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر الأضخم من نوعها على مستوى العالم بتكلفة حوالي ٢٠ مليار جنيه وبطاقة انتاجية ٥,٦ مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثيا سيتم نقلها إلى أراضي شمال سيناء لتساهم في استصلاح ٤٠٠ ألف فدان في إطار المشروع القومي لتنمية سيناء ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة".​