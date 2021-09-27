إلهام شاهين.. صباحا في مهرجان الإسكندرية ومساء بافتتاح القومي للمسرح

تعيش الفنانة إلهام شاهين حالة من النشاط ؛ وتواجدت في الصباح خلال فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي؛ فيما حرصت في المساء، على حضور افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري.

وتحرص إلهام شاهين على حضور المهرجانات المصرية؛ وتعد من أوائل الفنانات في كل حفل، وتوافد النجوم على حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح.

توافد النجوم خلال حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري

توافد عدد من النجوم خلال حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري فى دورته الرابعة عشرة، دورة (الكاتب المسرحي المصري) على الريد كاربت أمام المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وكانت فى مقدمة الحضور معالى وزيرة الثقافة الفنانة د.إيناس عبد الدايم ،النجمة الهام شاهين ، محمود حميدة ، سامي مغفوري، د. مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية ومدير المهرجان الفنان إسماعيل مختار، ثم تلاهم نخبة من الفنانين ومنهم الفنان احمد حلاوة رئيس لجنة تحكيم العروض المسرحية وصاحبته حفيدته والفنان مجدى صبحى وماضى الدقن والفنان عبد الله مشرف والفنان هانى كمال والناقدة د عايده علام والفنان ياسر صادق رئيس المركز القومى للمسرح والفنان كريم مغاورى والفنان الكبير فاروق فلوكس والفنانة إلهام شاهين التى خطفت الأنظار بفستانها الأخضر ذو الوردات المبهجة وأناقتها المعتادة، وحضر أيضا المخرج إميل شوقى والفنان القدير محمد ابو داوود والمخرج والفنان خالد جلال ورئيس المهرجان التجريبى المخرج د جمال ياقوت والفنان مفيد عاشور والفنان أحمد رفعت والفنان محمد رياض والفنان أحمد السلكاوى والفنان عمرو عبد العزيز والفنان إيهاب فهمى والمخرج والفنان حمادة شوشة والفنان محسن صبرى .

المهرجان القومي للمسرح المصري يستهدف عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات العرض المسرحي في مصر وذلك من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري المُعبّر عن الشخصية المصرية. ونشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان، وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس الخلّاق، ويُحفّز الفِرَق المسرحية على تطوير عروضها فكريًّا وأدائيًّا وتقنيًّا، من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.

يُذكر أن فاعليات المهرجان القومي للمسرح المصري قد بدأت اليوم مع حفل الافتتاح اليوم الاثنين السابع والعشرين من سبتمبر الحالي، وسوف تستمر حتى التاسع من أكتوبر المُقبل ويتنافس علي جوائز المهرجان ٣٣ عرضا مسرحيا تعرض علي مسارح القاهرة والدخول مجانا للجمهور .