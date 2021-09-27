الري: سنتعامل بقوة وحسم مع التعديات على أراضي الدولة ونهر النيل

قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، إنه سيتم التعامل بشكل حاسم مع ملف التعدي على أراضي الدولة ونهر النيل.

وأضاف محمد غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “أخر النهار” عبر فضائية “النهار”، أن الوزارة بدأت حملة إنقاذ النيل في 2015، مشيرا إلى أنه تم إزالة 64 ألف تعد على مجرى النيل.

وتابع محمد غانم، أن حجم التعديات على أراضي الدولة كبير، مشيرا إلى أن المخالفات متوزعة على جميع المحافظات، ولفرع رشيد ودمياط نصيب الأسد من تلك المخالفات.

الإسراع بالخطوات المتخذة

وأشار المتحدث باسم وزارة الري إلى أنه بعد توجيه الرئيس السيسي فالوزارة ستقوم بالإسراع بالخطوات المتخذة، لإزالة التعديات، مؤكدا أنه لا تهاون مع شكل من أشكال المخالفات.