الخطيب يعقد اجتماعات تحضيرية لممثلي شركة الكرة وقطاع الناشئين والأكاديمية بالأهلي

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي والمشرف العام على قطاع كرة القدم، على عقد عدة جلسات اليوم، جمعت ممثلي شركة الأهلي لكرة القدم حسام غالي عضو مجلس إدارة الشركة، وعمرو شاهين المدير التنفيذي، مع خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين، والتشيكي مايكل بروكيش المدير الفني للقطاع، ةعبد المنعم شطة مدير عام الأكاديميات، وأمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات، وحنان الزيني مدير اللوائح. كما حضر زكريا ناصف عضو لجنة التخطيط.

خلال الاجتماع قام محمود الخطيب بشرح الخطوات التي قام بها مجلس إدارة النادي لإنشاء شركة الأهلي لكرة القدم، والأهداف التي يسعى النادي لتحقيقها من وراء هذه الخطوة، والتأكيد على كفاءة الشخصيات التي تولت مقاليد الأمور بالشركة.

وكشف محمود الخطيب عن الهدف من اجتماعات اليوم، مشيرًا إلى أنها تأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات التحضيرية لإطلاع القائمين على الشركة بنظام العمل في قطاع الكرة، ودور كل إدارة بما يتفق مع السياسة العامة للقطاع.

وقام مايكل بروكيش، المدير الفني لقطاع الناشئين، بعرض «بريزنتيشن» كاملة عن فرق الناشئين ومدرسة الكرة، ودورية العمل ما بين إداري وفني، وتحدث أيضًا عن البنية التحتية وقيام النادي بتوفير كل الإمكانات للنهوض بقطاع الناشئين.

وتحدث كذلك خالد بيبو عن الجانبين الإداري والمالي. فيما لخص الكابتن شطة نظام العمل في فروع الأكاديمية بالمحافظات المختلفة. وكذلك أمير توفيق الذي تحدث عما تم من خلال إدارة التعاقدات في الفترة الماضية، وما يتم الترتيب له في اللاحق.

كما قدمت حنان الزيني معلومات متكاملة عن إدارة اللوائح ودورها في مساندة الملفات القانونية للحفاظ على حقوق النادي.