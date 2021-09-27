أخبار الأهلي| غياب طاهر وكهربا عن التدريبات.. وموسيماني يجتمع بـ طبيب الفريق

نشر «صدى البلد»، على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة عن النادي الأهلي سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية وجاءت كالآتي:

كواليس مران الأهلي الأول بعد التأهل لدور الــ 8 لكأس مصر ..صور

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق، عقب مباراة إنبي في بطولة كأس مصر، التي انتهت بفوز الفريق بهدف نظيف وتأهله إلى الدور ربع النهائي في البطولة.بعد الراحة.. موسيماني يجتمع بمعاونيه ولاعبي النادي الأهلي

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إجتماعاً مع الجهاز الفني واللاعبين قبل انطلاق المران، الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

موسيماني يتابع مع طبيب الأهلي البرنامج العلاجي للاعبين المصابين

عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اجتماعاً مع الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

مدرب الأهلي يمدد راحة الدوليين قبل الانتظام في معسكر المنتخب

حصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الدوليون على راحة سلبية من التدريبات الجماعية للفريق، التي أقيمت عصر اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

عبد الحفيظ يجتمع مع موسيماني على هامش تدريبات الأهلي

حرص سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على الاجتماع بالمدير الفني للفريق بيتسو موسيماني، على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم عصر اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

طبيب الأهلي يعلن عن موعد عودة الشحات وياسر إبراهيم للتدريبات

تحدث الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تفاصيل إصابة الثنائي حسين الشحات وياسر إبراهيم لاعبي الفريق.

تعرف على سبب غياب طاهر وكهربا عن تدريبات الأهلي اليوم

تغيب محمود كهربا وطاهر محمد طاهر، لاعبا وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت عصر اليوم، الإثنين، على ملعب التتش بالجزيرة.