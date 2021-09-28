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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مواصفات وأسعار رينو لوجان موديل 2022 في مصر.. شاهد

شاهد..مواصفات وأسعار
شاهد..مواصفات وأسعار رينو لوجان موديل 2022 في مصر

تعتبر السيارة رينو لوجان موديل 2022 واحدة من بين أيقونات شركة رينو التي تم طرحها تحت بند السيارات الاقتصادية في مصر والتي تتميز بالعديد من المواصفات التي تجعلها من أقوى السيارات المنافسة بين السيارات في نفس الفئة السعرية.

 

أداء المحرك

تتمتع سيارة رينو لوجان موديل 2022 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة  105 حصان، ويبلغ العزم الأقصى للسيارة 128 نيوتن .متر عند 3000 لفة في الدقيقة، اقصى سرعة للسيارة 175 كيلومتر، سعة خزان الوقود 50 لتر، يبلع معدل استهلاك الوقود 6.3 لتر كل 100 كيلو متر.

التجهيزات الداخلية 

دعمت سيارة رينو موديل 2022 بجنوط رياضية بقياس 15 بوصة، وبها مدخل USB/ AUX، يوجد نور بالشنطة الخلفية، بها إمكانية طي المقاعد الخلفية لزيادة مساحة الشنطة الخلفية، وعجلة قيادة من الجلد يمكن تعديل ارتفاعها، الإتصال مع الهاتف من خلال البلوتوث.

التجهيزات الخارجية

تضمنت السيارة رينو لوجان موديل 2022 بالعديد من التجهيزات القياسية والتي تتضمن إضاءة نهارية مصابيح ضباب أمامية وخلفية ،مرايا كهربائية، يوجد بالسيارة امكانية غلق وفتح الابواب عن بعد، ويبلغ ارتفاع السيارة عن الارض 151 مم.

عوامل الأمان

تتوافر سيارة رينو لوجان موديل 2022 بنظام الفرامل ABSمانعة الأنغلاق، والتحكم الألكتروني EBD، يوجد نظام ايموبليزر لمنع لسرقة السيارة، يوجد بالسيارة النظام الذكى للمساعدة فى الركن، يوجد خاصية التنبيه بأصدار صوت فى حالة نسيان غلق السيارة، يوجد وسائد هوائية وللراكب الامامى.

أسعار رينو لوجان موديل 2022 في مصر:

الفئة الأولى  E1بسعر179 ألف جنيه.

الفئة الثانية  E2بسعر199 ألف جنيه.

الفئة الثالثة  E1 بسعر 209 ألف جنيه.

الفئة الرابعة  E2بسعر219 ألف جنيه.

الفئة الخامسة  E3بسعر 229 ألف جنيه.

الفئة السادسة  E3 BLACK EDTION بسعر239 ألف جنيه.

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