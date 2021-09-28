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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

إلهام شاهين تهنئ دنيا سمير غانم على تكريم والديها.. شاهد

صدى البلد

هنأت الفنان إلهام شاهين، الفنانة دنيا سمير غانم، على تكريم والديها الراحلان “سمير غانم ودلال عبدالعزيز” خلال افتتاح الدورة الـ14 من المهرجان القومي للمسرح المصري.

 

ونشرت إلهام شاهين، صورة لها، مع دنيا سمير غانم، عبر “إنستجرام”، وعلقت عليها “حبيبتي دنيا.. مبروك تكريم اسم سمير غانم ودلال عبد العزيز من المهرجان القومي للمسرح المصري.. ستكونان أنت وإيمي امتدادا لهما في فنهما الجميل.. بحبكم من كل قلبي”.

 

ودخلت النجمة دنيا سمير غانم في نوبة بكاء شديدة؛ في أثناء تسلمها تكريم والديها خلال افتتاح الدورة الـ14 من  المهرجان القومي للمسرح المصري، ووجهت الشكر للمهرجان، وقالت: “أشكر إدارة المهرجان على التكريم وشكرا لكل الناس، وحبكم هو اللي مِصَبَّرْنا”.

أول ظهور للفنانة دنيا سمير غانم بعد وفاة والديها

 

تواجدت الفنانة دنيا سمير غانم، بمهرجان المسرح القومي، المقام في دار الأوبرا المصرية، والذي يكرم والديها الفنانين الراحلان سمير غانم، ودلال عبد العزيز.

ويعد هذا هو الظهور الأول لـ دنيا سمير غانم بعد وفاة والدها؛ كما حرصت “دنيا” أن تدخل الحفل دون ملاحظة أحد، أو المرور على الـ"ريد كاربت" والتسجيل مع القنوات.

سمير غانم إلهام شاهين مهرجان القومى للمسرح

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