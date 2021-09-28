أحمد آدم: محمد صبحي أول ما شافني قالهم أنا عايز الواد دا

قال الفنان أحمد آدم، إن المخرج هاني مطاوع اكتشفه خلال فترة الجامعة ووجهه للكوميديا، مؤكدًا أن بداية مسيرته الاحترافية كانت مع النجم محمد صبحي ، حين شاهده في أحد عروض الجامعة، قائلًا: صبحي كان عايز يستأجر مسرح سيد درويش لعرض مسرحية انتهى الدرس يا غبي.

وأضاف الفنان أحمد آدم، خلال حواره مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر قناة القاهرة والناس، مساء اليوم الاثنين، أن محافظ الاسكندرية اشترط على محمد صبحي وقتها مقابل استأجر أحد المسارح بنصف القيمة أن يكون نصف الفرقة من الاسكندرية.

وتابع أنه خلال مشاركته في عرض لكلية تجارة بمسرح سيد درويس سمع محمد صبحي دوشة ودخل علينا المسرح واتفرج عليه، قائلًا: قال لهم انا عايز الواد دا .. شوية ولاقيت زميلي بيقولولي محمد صبحي بيتفرج عليك وكنت مش مصدق.. وبعد دقائق لاقيت نفسي قدام محمد صبحي بدأت مشواري معاه واختار عدد من الزملاء أثناء العرض أيضًا، قائلًا: محمد صبحى علمني أصول النجومية.. واشتغلت معاه مسرحية المهزوز - انت حر - الهمجي.