اليوم.. محاكمة عاطل حاول إدخال المخدرات لمتهم داخل حجز قسم شرطة البساتين

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم بالتجمع الخامس، محاكمة عاطل؛ لمحاولته إدخال جوهر البودرة المخدر، لأحد المتهمين، داخل حجز قسم شرطة البساتين.
وأوضح أمر الإحالة، أنه اثناء تواجد المتهم "عادل م"- عاطل، داخل قسم شرطة البساتين وبحوزته كيس بلاستيك أفاد برغبته في إعطاء المأكولات لأحد أقاربه داخل الحجز، وبتفتيش الزيارة التي بحوزته؛ عثر بداخلها على “60 لفة بلاستيكية شفافة”، وداخل كل لفَّة “مسحوق أصفر يشبه جوهر البودرة المخدر”، تم تجميعهم داخل علبة سجائر ماركة l m الحمراء.
وأوضح أمر الإحالة أنه بمواجهة المتهم؛ أقر بحيازته تلك المضبوطات بقصد إدخالها للمتهم المدعو “هشام عادل” المتواجد داخل حجز النيابة؛ بقصد ترويجها داخل الحجز.
وأشار أمر الإحالة إلى أنه بمناظره المتهم؛ تلاحظ وجود إصابة في الرأس، وبسؤاله عنها؛ أقر أنه رطم رأسه بالحائط، كما وجدناه شابا في أواخر العقد الثالث، متوسط الطول والبنية، ولم نلاحظ به إصابات أخرى تفيد إجراءات التحقيق.
وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.