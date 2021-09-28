اليوم.. محاكمة عاطل حاول إدخال المخدرات لمتهم داخل حجز قسم شرطة البساتين

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم بالتجمع الخامس، محاكمة عاطل؛ لمحاولته إدخال جوهر البودرة المخدر، لأحد المتهمين، داخل حجز قسم شرطة البساتين.

وأوضح أمر الإحالة، أنه اثناء تواجد المتهم "عادل م"- عاطل، داخل قسم شرطة البساتين وبحوزته كيس بلاستيك أفاد برغبته في إعطاء المأكولات لأحد أقاربه داخل الحجز، وبتفتيش الزيارة التي بحوزته؛ عثر بداخلها على “60 لفة بلاستيكية شفافة”، وداخل كل لفَّة “مسحوق أصفر يشبه جوهر البودرة المخدر”، تم تجميعهم داخل علبة سجائر ماركة l m الحمراء.

وأوضح أمر الإحالة أنه بمواجهة المتهم؛ أقر بحيازته تلك المضبوطات بقصد إدخالها للمتهم المدعو “هشام عادل” المتواجد داخل حجز النيابة؛ بقصد ترويجها داخل الحجز.

وأشار أمر الإحالة إلى أنه بمناظره المتهم؛ تلاحظ وجود إصابة في الرأس، وبسؤاله عنها؛ أقر أنه رطم رأسه بالحائط، كما وجدناه شابا في أواخر العقد الثالث، متوسط الطول والبنية، ولم نلاحظ به إصابات أخرى تفيد إجراءات التحقيق.

وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.