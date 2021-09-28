نسمة عبدالعزيز تحكي بدايتها مع آلات العزف.. فيديو

حلت عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، ضيفه على الإعلامية "إسعاد يونس"، ببرنامج "صاحبة السعادة"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي".

وروت عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، بدايتها مع العزف قائله: "كنت بعلب طبلة وإلكسليفون من وأنا في 3 ابتدائي"، مردفه: "حبيت الإلكسليفون لأنه كان خفيف، وكنت عبقرية وعجبني جدا".



وأضافت: "في سنة 3 ابتدائي كنت جربت كل آلات العزف، بس أكتر حاجه حبيتها الإلكسليفون"، متابعة: "ماما كانت بتحب أننا نلعب على آلات العزف".



وأشار: "كان عندي طموح دائما أني ألعب حاجه مختلفة، وأصبح حلمي أني ألعب على آلات العزف كلها، وحسيت أني هعمل كل حاجه نفسي فيها، وعافرت كتير علشان أدخل فيها".