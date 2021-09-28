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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

براعم نادي محافظة الفيوم يتوج بكأس الفيوم في الوشو وكونغ فو

رئيس المنطقة أثناء
رئيس المنطقة أثناء توزيعه شهادات التقدير على الفرق الفائزة

 

اختتمت فعاليات بطولة كأس الفيوم للمواهب والبراعم للوشو كونغ فو، والتي أقيمت بصالة النادي، على مدار يومين، بمشاركة أندية الفيوم ومراكز الشباب، ويتوج نادي محافظة الفيوم بكأس البطولة.

شارك في البطولة أندية ومراكز شباب " نادي الفيوم وشباب أبشواي وشباب سيلا والتطبيقيين وشباب الشروق وشباب إطسا وشباب ناصر  ومنشأة عبد الله وكفر محفوظ".

نادي الفيوم حصل على المركز الأول وكأس البطولة بعد حص 24 ميدالية ذهبية، يليه أبشواي بـ 12 ميدالية ذهبية، ثم سيلا والتطبيقين ثالث، بواقع 5 ميداليات ذهبية.

حضر محمود  خيري، رئيس منطقة الفيوم للوشو كونغ فو، وأمير سيد نائب المنطقة، ومن مجلس إدارة نادي الفيوم، كلا من  فتحي مناع، والدكتور طارق السواح، والكابتن سامي محجوب مدير النشاط الرياضي.

 

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براعم نادى محافظة الفيوم تتوج كأس الفيوم المواهب والبراعم

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