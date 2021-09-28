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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة كلاسيكية.. شريف منير يشارك أحدث جلسة تصوير

صدى البلد

نشر الفنان شريف منير صورا من كواليس تصوير عمله الدرامي الجديد؛ مسلسل اجازة مفتوحة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وتألق بإطلالة كلاسيكية، حيث ارتدى بدلة سوداء ونظارة شمسية في لوك أنيق ومرتب، وأشاد الجمهور بدوره في مسلسله الجديد.

 

وكانت أبرز التعليقات على الصور كالآتي: برنس- المسلسل رهيب- فنان جميل ومحترم- أحلى طلة.

 

مسلسل "أجازة مفتوحة" من تأليف أحمد محمود أبو زيد ، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وهو بطولة الفنان شريف منير ولقاء الخميسى، سميحة أيوب، ملك قورة، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، ملك قورة، هشام إسماعيل، نورهان، هدى مجد، أحمد زكريا.

 

وينتمي مسلسل “إجازة مفتوحة” لنوعية أعمال الـ 40 حلقة، ومن المقرر عرضه في الموسم الشتوي المقبل.

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