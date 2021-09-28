نشرة الفن.. غادة إبراهيم تكشف كواليس مشاجرتها مع إيناس الدغيدي.. ودنيا سمير غانم تعود للحياة الفنية

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار المحلية والعالمية الهامة والتى كان من أبرزها عن دنيا سمير غانم :

فتح ظهور الفنانة دنيا سمير غانم في المهرجان القومي للمسرح ، التكهنات حول عودتها للفن مرة أخرى بعد غياب دام لفترة بسبب مرض ثم وفاة والديها .

كشفت الفنانة غادة إبراهيم، لموقع صدى البلد، تفاصيل مشكلتها مع المخرجة إيناس الدغيدي، خلال ندوة تكريم المخرج علي بدرخان، في مهرجان الإسكندرية السينمائي.

كشف المخرج أحمد خالد أمين في تصريح خاص لصدى البلد عن تفاصيل الحادث الذي تعرض له بسيارته أمس وكاد أن يؤدي إلى وفاته.

وصل الفنان السوري دريد لحام، برفقه المخرج باسل الخطيب، إلى مهرجان الإسكندرية السينمائي، منذ ساعات للمشاركة في فعاليات المهرجان التي انطلقت مساء الأحد.

في لحظة مؤثرة قام كريم سامي ، نجل الفنان سامي مغاوري، بالبكاء أثناء تكريم والده بحفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح في دورته الـ14، والذي تُقام فاعلياته على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية

كشفت الفنانة غادة إبراهيم، في تصريح خاص لصدى البلد عن تفاصيل مشكلتها مع المخرجة إيناس الدغيدي خلال ندوة تكريم المخرج علي بدرخان في مهرجان الإسكندرية السينمائي.