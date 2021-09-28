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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن.. غادة إبراهيم تكشف كواليس مشاجرتها مع إيناس الدغيدي.. ودنيا سمير غانم تعود للحياة الفنية

دنيا سمير غانم وغادة
دنيا سمير غانم وغادة ابراهيم

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار المحلية والعالمية الهامة والتى كان من أبرزها عن دنيا سمير غانم :


بعد تكريم القومي للمسرح..هل تعود دنيا سميرغانم لممارسة نشاطها الفني

فتح ظهور الفنانة دنيا سمير غانم في المهرجان القومي للمسرح ، التكهنات حول عودتها للفن مرة أخرى بعد غياب دام لفترة بسبب مرض ثم وفاة والديها .

 

غادة إبراهيم: إيناس الدغيدي حولت ندوة تكريم علي بدرخان إلى فرح بلدي

كشفت الفنانة غادة إبراهيم، لموقع صدى البلد، تفاصيل مشكلتها مع المخرجة إيناس الدغيدي، خلال ندوة تكريم المخرج علي بدرخان، في مهرجان الإسكندرية السينمائي.

 

عربيتي اتدمرت.. أحمد خالد أمين يروي كواليس نجاته من الموت بعد تعرضه لحادث

 

كشف المخرج أحمد خالد أمين في تصريح خاص لصدى البلد عن تفاصيل الحادث الذي تعرض له بسيارته أمس وكاد أن يؤدي إلى وفاته.

 

دريد لحام يصل الإسكندرية للمشاركة في مهرجان الإسكندرية السينمائي

وصل الفنان السوري دريد لحام، برفقه المخرج باسل الخطيب، إلى مهرجان الإسكندرية السينمائي، منذ ساعات للمشاركة في فعاليات المهرجان التي انطلقت مساء الأحد.

نجل سامي مغاوري ينهار في البكاء بعد تكريم والده بالمهرجان القومي للمسرح

في لحظة مؤثرة قام كريم سامي ، نجل الفنان سامي مغاوري، بالبكاء أثناء تكريم والده بحفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح في دورته الـ14، والذي تُقام فاعلياته على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية

حولت الندوة لبرنامج شيخ الحارة..غادة إبراهيم تكشف كواليس مشادتها مع إيناس الدغيدي

كشفت  الفنانة غادة إبراهيم، في تصريح خاص لصدى البلد عن تفاصيل مشكلتها مع  المخرجة إيناس الدغيدي خلال ندوة تكريم المخرج علي بدرخان في مهرجان الإسكندرية السينمائي.

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