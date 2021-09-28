ميلان وأتلتيكو مدريد يبحثان عن الفوز الأول في دوري أبطال أوروبا

يحل أتلتيكو مدريد الإسباني، اليوم الثلاثاء، ضيفًا على نظيره ميلان الإيطالي، بملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ويتواجد أتلتيكو مدريد في مجموعة تضم أيضا كل من بورتو وليفربول، فضلا عن منافسه اليوم، ميلان.

ويخوض أتلتيكو مدريد الجولة الثانية، بعدما حصد نقطة واحدة من تعادله السلبي مع بورتو في الجولة الأولى.

ومهمة أتلتيكو، الذي يقدم بداية موسم مخيبة للآمال سواء في الدوري الإسباني الذي يدافع عن لقبه أو في دوري الأبطال، لن تكون هينة أيضا، فإذا كان يسعى لتعويض تعادله في الجولة الأولى، فإن ميلان يرغب في تعويض خسارته أمام ليفربول (3-2) في انطلاقته.