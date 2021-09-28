سفير بروكسل لـ صدى البلد: الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها مصر صعبة

قال سفير بلجيكا بالقاهرة السفير فرانسوا كورنيه ، إن إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر 2021 خطوة مشجعة مهمة وكل الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها مصر صعبة وتسير فى الاتجاه الصحيح.

وأكد سفير بلجيكا بالقاهرة فى حوار مع صدى البلد - ينشر لاحقا- أن الشعب المصري استوعب كافة الإجراءات بكل شجاعة، قائلا:" لكن الأهم مستوى التعليم والتربية وأن يكون هناك وعي بأن تلك الإجراءات تصب في صالح البلاد، فـ التعليم الجيد والبنية التحتية المتميز سيكون لها نتائج في المستقبل ".

وأوضح أن المشكلة التي تواجه مصر تكمن في الزيادة السكانية والتي تعيق التنمية فى مصر.

وتابع السفير فرانسوا كورنيه إن مصر اتخذت إجراءات احترازية عالية، كما أن المصريين لديهم قبول بكافة الإجراءات الاحترازية التى قامت بها الدولة المصرية وهذا شيء مميز وناجح طالما لا يوجد اعتراض من قبل الشعب.