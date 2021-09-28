نوع مهمل من البذور تخلصك من كافة مشاكل الشعر وشيخوخة البشرة

على الرغم انها من البذور المهملة إلى أن بذور الشيا تحمل لك العديد من الفوائد الصحية إليك أبرزها وفقا لموقع هيلث لاين

1. خالٍية من الجلوتين:



تأتي الطبيعة المرنة الموجودة في الحبوب ، وخاصة القمح ، من بروتين يسمى الجلوتين. لكن الأشخاص الذين لديهم حساسية من الجلوتين يزدادون بشكل كبير ، وبالتالي فإن البحث عن طعام خالٍ من الجلوتين بشكل طبيعي قد زاد أيضًا.

على سبيل المثال ، بذور الشيا خالية من الجلوتين بنسبة 100٪ وهي خيار ممتاز لمرض الاضطرابات الهضمية.

2-مصدرا للكالسيوم

تعتبر بذور الشيا مصدرًا غنيًا بالكالسيوم والألياف ويمكن أن تمتص بذور الشيا 10 إلى 12 ضعف وزنها في الماء لأن جميع الألياف من هذه البذور تأتي من الكربوهيدرات . لذا يمكنك الحصول على 12 جرامًا من الكربوهيدرات من ملعقة واحدة من بذور الشيا يوميا

3. نسبة عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية

بذور الشيا مفيدة لصحتك لأنها تحتوي على كميات عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية ، والتي تعتبر صحية للقلب.

4. تقوي الشعر



تساعد بذور الشيا في تقوية وتقوية ألياف الشعر لأنها تحتوي على مركبات تسمى البروتين (l-lysine) والفوسفور.

يعمل هذان العنصران ، إلى جانب العديد من الفيتامينات والمعادن الموجودة في بذور الشيا ، بشكل جيد لمنع تساقط الشعر. لذلك ، يمكنك تقليل التقصف والتساقط إلى حد كبير مع استهلاك بذور الشيا.



5. مكافحة الشيخوخة



من أهم فوائد بذور الشيا للبشرة أنها تحمي بشرتك من الأضرار الجذرية التي يسببها التعرض للأشعة فوق البنفسجية لأنها تحتوي على كميات عالية من مضادات الأكسدة.

تعمل الكميات الكبيرة من أحماض أوميجا 3 الدهنية على تقوية الحاجز الواقي على الجلد ، مما يحمي بشرتك من العوامل الخارجية الضارة ، وبالتالي يحافظ على علامات الشيخوخة مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة.

يمكن أن تحتوي بذور الشيا على نصف وزنها من الماء ، مما يعني أن إضافتها إلى نظامك الغذائي سيحافظ على رطوبة وصحة الجلد.

تساعد بذور الشيا على تعزيز لمعان بشرتك ومرونتها لأن هذه البذور مصدر غني بالعناصر الغذائية مثل فيتامينات A & C والبوتاسيوم والحديد.

كما أنها تحافظ على الضرر الذي تسببه الأشعة فوق البنفسجية إلى أدنى حد وبمساعدة أحماض أوميجا 3 الدهنية.