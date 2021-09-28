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ديني

استعدادات جامعة الأزهر لاستقبال وزيرة التضامن الاجتماعي

صدى البلد

تستعد جامعة الأزهر، برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وطلاب وطالبات الجامعة؛ لاستقبال السيدة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي. 


   
وأعلن الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، حرص جامعة الأزهر على الانفتاح والتعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات الوطنية، موضحًا أن هذه الزيارة الثانية للوزيرة؛ بهدف توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة الأزهر، متمثلة في لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ووزارة التضامن الاجتماعي؛ لتعزيز التعاون بين الجانبين، وتأسيس وحدة للتعاون الاجتماعي خدمة للطلاب والطالبات، وتقديم خدماتها للفئات المتميزة من أصحاب البصيرة من كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم.

 

وزيرة التضامن الاجتماعي في ضيافة برنامج "سفراء الأزهر أون لاين"

 

وتستقبل المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالتعاون مع جامعة الأزهر، ضمن فعاليات مشروع "سفراء الازهر أونلاين"، الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، الموافق 28 سبتمبر 2021م، بمقر المنظمة؛ حيث تُعقد ندوة، تحت عنوان "رؤية الدولة الاستراتيجية  لمؤسسات المجتمع المدني".

 

ويفتتح اللقاء الدكتور محمد المحرصاوي - رئيس جامعة الأزهر، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، وبحضور  الدكتور نظير عياد - أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، و أسامة ياسين - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، د. عبد الدايم نصير - مستشار فضيلة الإمام الأكبر، الأمين عام للمنظمة، د. سلامة داوود - رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتورة النائبة خضرة سالم أمين سر اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، ولفيف من كبار الشخصيات وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، فضلًا عن مسؤولي مشروع سفراء الأزهر من المصريين والوافدين، ويدير اللقاء د أنوار عثمان - المشرف العام على مشروع سفراء الأزهر، ويبث اللقاء عبر الصفحه الرسميه للمنظمة علي الفيسبوك.

 

يأتي اللقاء في إطار  إعلان عام 2022 عاما للمجتمع المدني، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لدعم قدرات الشباب، وزيادة الوعي الشبابي بالقضايا الوطنية، ودعم سياسة الحوار المجتمعي البناء.

وزيرة التضامن الاجتماعي في ضيافة برنامج سفراء الأزهر أون لاين جامعة الأزهر وزيرة التضامن المحرصاوي جامعة الازهر تستعد لاستقبال وزيرة التضامن اليوم

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