وصلت لمرحلة النضوج.. لقطات تجسسية تكشف تغييرات كبيرة في الجيل السادس من هوندا CR-V

تعمل شركة هوندا حاليًا على تطوير الجيل التالي من النجمة الأولى في المبيعات الأمريكية هوندا CR-V

وفقا لموقع "موتور 1" المتخصص في السيارات، لم تعلن هوندا بشكل رسمي عن التعديلات والتحسينات التي ستطرأ على الجيل الخامس الحالي، ولكن الصور التجسسية الأولية للنموذج التجريبي من الجيل الجديد أكد أن هناك تغيير كبير في التصميم والهيكل الخارجي للهوندا CR-V من فئة الكرو أوفر، رغم الكسوة التمويهية التي حرصت هوندا عليها، لإخفاء شكلها الجديد حتى موعد الإطلاق الرسمي، حتى تكون بمثابة مفاجأة وصدمة سعيدة لجمهورها.

ورغم كل التمويه ومحاولات هوندا في الإخفاء، إلا أن الانسيابية والجمال في التصميم الخارجي كان ظاهرًا في الكروس أوفر، فبدت السيارة بعد التقليم والتنقيح الأخير، بحسب الموقع المتخصص في السيارات، بتصميم أكثر نضجًا وأطول من الجيل الحالي، مع رفارف أمامية وخلفية أكثر بروزًا وأطول.

بدت الواجهة الأمامية مربعة الشكل وبزوايا أقل حدة بينما المصابيح الأمامية ذات الشق الرفيع متصلة بشريط من الكروم يمتد على الشبكة الهوائية شبه المنحرفة، مع وجود مصابيح الضباب الأنيقة تزين فتحة الشبكة السفلية.

لسوء الحظ، اللقطات التجسسية عرضت الواجهة الأمامية فقط ولم تلتقط هوندا CR-V من الخلف ومع ذلكأعطت لمحة سريعة على الواجهة الخلفية التي جائت في الجيل السادس أكثر رقة كما غطى التمويه المصابيح الخلفية.

لم تعلن هوندا حتى الآن عن محركات الـCR-V أو مجموعة النقل في الجيل القادم، لكن اللقطات التجسسية أظهرت أن السيارة معززة بأنابيب عادم مزدوجة، مما يشير إلى أنها تعمل بمحرك احتراق داخلي، ورجح الموقع المتخصص في السيارات، أن تقدم هوندا، مع نسخة الاحتراق الداخلي، نسخة أخرى كهربائية، تصل في وقت لاحق ن دورة حياة الـ CR-V