عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار فئات هوندا CRV موديل 2021 بالسوق المصرية.. صور

أسعار فئات هوندا CRV
أسعار فئات هوندا CRV موديل 2021 بالسوق المصري

تنتمي النسخة هوندا CRV موديل 2021 إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، والتي تقدم داخل السوق المصري عبر فئتين من التجهيزات وهم LX و EX، حيث تضم باقة من التجهيزات الفنية، إلى جانب عناصر الحماية والأمان، و برامج دعم قائد المركبة.

المواصفات الفنية لـ هوندا CRV موديل 2021

 

تستمد السيارة هوندا CRV موديل 2021 قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سليندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 188 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 240 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 6 سرعات، وبهذه القدرات الفنية تتسارع السيارة من وضع الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية تستغرق 10.1 ثانية.

ترتكز السيارة هوندا CRV موديل 2021 على عجلات رياضية يبلغ قياسها 17 بوصة، مع جنوط معدنية متعددة الاضلاع، بينما تتمتع بمقدمة تحتوي على مصابيح حادة المظهر، ومصابيح ضباب LED، و مرايات جانبية كهربائية، مع شبكات متعددة المقاطع الهوائية، بينما تأتي السيارة بقياسات هيكلية بلغت 4631 مم للطول، وبعرض يبلغ 1855 مم، و 1679 مم للارتفاع.

ودعمت السيارة هوندا CRV موديل 2021 بالعديد من تجهيزات الحماية والأمان مثل مستشعرات ركن وكاميرا خلفية لسهولة عملية الاصطفاف، مع مكابح مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، وبرنامج متابعة ضغط الإطارات، ونظام الثبات الالكتروني والمساعدة على تجاوز المنحدرات، إلى جانب منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS.

 

أسعار السيارة هوندا CRV موديل 2021 داخل السوق المصري 

 

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل  LX 2021 محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 649 ألف جنيه.

 

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل  EX 2021 محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 763 ألف جنيه.

هوندا CRV هوندا CRV هوندا CRV موديل 2021 موديل 2021

ترشيحاتنا

اليوم.. الزمالك يختتم معسكر برج العرب

قانون البناء يلزم بتقديم وثيقة تأمين حال ترخيص هذا النوع من المباني

نموذج حي لتأصيل وتحديث التراث السيناوي.. ما قصة الثوب البدوي

الأهلي السعودي يجدد الثقة في لاعبيه

أسعار فئات هوندا CRV موديل 2021 بالسوق المصرية.. صور

ما حكم تعقيم الزوج أو الزوجة لمنع الحمل؟.. الإفتاء تجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب نزل الأرض.. مفاجأة في أسعار المعدن الأصفر اليوم الإثنين 27-9-2021

وزير التعليم العالي يلمح لاحتمالية تأجيل العام الدراسي الجديد

"اللي معاه دهب يبيعه".. مستشار وزير التموين يوجه رسالة للمواطنين

وائل جمعة يكشف عن لاعب رفض تمثيل منتخب مصر

إلغاء مراوح السقف وتركيب كاميرات مراقبة وتقفيل الشبابيك بالحديد .. أبرز تعليمات التعليم للمدارس قبل بدء الدراسة

شوبير يحسم الجدل حول تعاقد الأهلي مع جروس ورحيل موسيمانى

هل كنس البيت ليلا يجلب الفقر والنكد وحرام شرعا؟ الإفتاء تجيب

سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الإثنين 27-9-2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفتاة العنكبوت.. طفلة تتسلق الجدران بطريقة غريبة|فيديو

ما بين شائعات الوفاة والزهايمر.. كيف تعيش ميادة الحناوي وسر اختفائها؟

لحظات رعب.. شاهد احتراق طائرة بعد ثوان من قفز لاعبي المظلات

لليوم219.. مسافر عبر الزمن يلتقط مقاطع للعالم خال من البشر في 2027

فيديو

الرجل الثاني في إثيوبيا يوجه تحذيرا لأمريكا من الأمم المتحدة.. ما القصة؟

ثروت سويلم يكشف تفاصيل تدشين بطولة كأس الرابطة وشكل الدوري الجديد ..فيديو

مشرد ومخمور.. ظهور غريب للممثل الأمريكي نيكولاس كيدج

فيديوجراف.. 3 أطفال بدلا من اثنين.. الصين تعدل قانون الإنجاب

المزيد

ساحة رأي

سيد الطاهر يكتب: الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة

إيهاب كاسب يكتب: هكذا تغيرت استراتيجيات النجاح بسبب كورونا

د.فتحي حسين يكتب: سندوتش فول

د. محمود جلال يكتب: دعم الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال في مصر (2)

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الثواب والعقاب 

د.محمد عونى يكتب: الدوري المصرى الأقوى فى الشرق الأوسط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

تنابلة السلطان

د.مجدي بدران

تلوث الهواء يزيد من خطر الإصابة بكوفيد-19

محمود مناع

أفريقيا.. العودة الحتمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد التطلبان»: نقاط الاتقاء الطلبانية التركية

إلهام أبو الفتح

نعم تغيرت

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة في الحياة الكريمة

إبراهيم شعبان

مرة ثانية.. أصل كورونا والبشرية المعذّبة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «5»

اﻟﻤﺰﻳﺪ