أسعار فئات هوندا CRV موديل 2021 بالسوق المصرية.. صور

تنتمي النسخة هوندا CRV موديل 2021 إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، والتي تقدم داخل السوق المصري عبر فئتين من التجهيزات وهم LX و EX، حيث تضم باقة من التجهيزات الفنية، إلى جانب عناصر الحماية والأمان، و برامج دعم قائد المركبة.

المواصفات الفنية لـ هوندا CRV موديل 2021

تستمد السيارة هوندا CRV موديل 2021 قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سليندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 188 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 240 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 6 سرعات، وبهذه القدرات الفنية تتسارع السيارة من وضع الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية تستغرق 10.1 ثانية.

ترتكز السيارة هوندا CRV موديل 2021 على عجلات رياضية يبلغ قياسها 17 بوصة، مع جنوط معدنية متعددة الاضلاع، بينما تتمتع بمقدمة تحتوي على مصابيح حادة المظهر، ومصابيح ضباب LED، و مرايات جانبية كهربائية، مع شبكات متعددة المقاطع الهوائية، بينما تأتي السيارة بقياسات هيكلية بلغت 4631 مم للطول، وبعرض يبلغ 1855 مم، و 1679 مم للارتفاع.

ودعمت السيارة هوندا CRV موديل 2021 بالعديد من تجهيزات الحماية والأمان مثل مستشعرات ركن وكاميرا خلفية لسهولة عملية الاصطفاف، مع مكابح مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، وبرنامج متابعة ضغط الإطارات، ونظام الثبات الالكتروني والمساعدة على تجاوز المنحدرات، إلى جانب منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS.

أسعار السيارة هوندا CRV موديل 2021 داخل السوق المصري

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل LX 2021 محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 649 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل EX 2021 محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 763 ألف جنيه.