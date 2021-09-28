جونيد جورج: فيلمان من ألبانيا بـ مهرجان الإسكندرية انتصار لـ سينما الدولة

أعرب المخرج الألباني جونيد جورج، مخرج فيلم "أسدان في الطريق إلى البندقية" عن سعادته بعرض فيلمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، مشيرا إلى أن هذا هو العرض الأول لفيلمه خارج ألبانيا، كاشفا عن عرضه بمهرجان في تركيا قريبا، وكذلك مشاركته في مهرجان بألبانيا.

وكشف جونيد جورج خلال الندوة التي أعقبت عرض فيلمه، وأدارتها الكاتبة الصحفية مريم الجارحي، أن "أسدان في الطريق إلى البندقية" هو أول أفلامه الروائية الطويلة، بعد سنوات من العمل كمخرج أفلام وثائقية، حيث نفذ المئات منها، وكذلك قدم 7 أفلام روائية قصيرة.

ونوه أن أصعب ما واجهه أثناء صناعة الفيلم كانت الميزانية المحدودة، ولكنه قرر أن يعتمد على خبرته في العمل كمخرج ومنتج بالتليفزيون لحوالي 10 سنوات، فكان هادئا أثناء التصوير مما سهل عليه الكثير من الأشياء واستطاع أن ينتهي من الفيلم في 21 يوم.

وأكد أن هذا الفيلم تم العمل عليه خلال سبتمبر الماضي، ولكن بداية جائحة كورونا والحظر المفروض على دول العالم تسبب في تأخير مرحلة ما بعد الإنتاج، خاصة وأن الشركة المهتمة بما بعد الإنتاج كانت في جمهورية التشيك، وهو ما جعل العمل يتم عبر الإنترنت وليس أرض الواقع، وهو ما نتج عنه استمرار عملية ما بعد الإنتاج لعام كامل.

وعبر جونيد جورج عن سعادته بمشاركة فيلمين من ألبانيا بـ "الإسكندرية السينمائي" لأن هذا يعد انتصارا للسينما الألبانية وخطوة في تعريف جمهور دول البحر المتوسط بالفن والثقافة الألبانية.