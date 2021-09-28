عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

جامعة الأزهر تستقبل وزيرة التضامن الاجتماعي بالورود

جامعة الأزهر تستقبل
جامعة الأزهر تستقبل وزيرة التضامن الاجتماعي بالورود

استقبل الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر ، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، بالورود، الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور صلاح هاشم، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي لسياسات الحماية الاجتماعية، في إطار زيارتها لجامعة الأزهر؛ لتوثيق وتعزيز التعاون بين الجانبين.
  

وثمن رئيس جامعة الأزهر جهود وزارة التضامن الاجتماعي في توفير حياة كريمة للمصريين جميعًا في مختلف قرى مصر، وأكد على دعم الجامعة لجميع المبادرات الرئاسية التي نادى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومنها: مبادرة (حياة كريمة) ومبادرة (قوارب النجاة) وجميع المبادرة المصرية الأخرى التي ينعكس أثرها إيجابيًّا على الوطن والمواطن.
  

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، ولفيف من عمداء ووكلاء الكليات، إضافة إلى أعضاء لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر.

IMG-20210928-WA0157
IMG-20210928-WA0157
IMG-20210928-WA0155
IMG-20210928-WA0155
IMG-20210928-WA0156
IMG-20210928-WA0156
IMG-20210928-WA0153
IMG-20210928-WA0153
IMG-20210928-WA0154
IMG-20210928-WA0154
IMG-20210928-WA0154 - قص
IMG-20210928-WA0154 - قص
الأزهر جامعة الأزهر التضامن الاجتماعي حياة كريمة مبادرة حياة كريمة وزيرة التضامن الإجتماعى نيفين القباج

ترشيحاتنا

مسعى عالمي جريء من طالبان بعد تعيين مندوب دائم لها بالأمم المتحدة

صافرة تونسية لإدارة ودية مصر وليبيريا

بعد اتهامها باستغلال الحجاب لركوب التريند.. والد ياسمينا العلواني يرد بقوة |فيديو

توجيهات رئاسية.. الزراعة: رفع حالة الاستعداد لمواجهة التعديات على الأراضي

حكم وضع صورة الميت على المقبرة.. مساعد الأمين العام يجيب

روسيا: احتمالات بالتحقيق في تدخل عمالقة تكنولوجيا المعلومات الأمريكيين في انتخابات الدوما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يكشف مفاجأة بشأن استبعاد محمد عبد الشافي من معسكر منتخب مصر

طرح تذاكر كأس العرب 2021 أمام الجماهير المصرية

الزمالك يزف بشرى لجماهيره بشأن تجديد عقد أشرف بن شرقي

الأمن يكشف تفاصيل سماع دوى انفجار بمحطة وقود بالهرم

لملاك ومستأجري العقارات| تعديلات مرتقبة بشأن إيجار الوحدات السكنية

الإعدام لكل من يحبذ التطبيع مع إسرائيل.. دولة عربية تصدر عقوبة جديدة

خناقة بالمايوهات.. سيدات يتشاجرن على الشاطئ والشرطة تتدخل

اللي ماسبنيش لحظة | خضوع الفنان أحمد التهامي لـ عملية جراحية مفاجئة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يتفقد الحالة الأمنية بشمال سيناء.. فيديو وصور

نشرة المنوعات.. رجل يذبح ممرضة داخل المستشفى.. ماء زمزم يحارب السرطان.. منع امرأة من دخول مطعم هندي لسبب غريب.. خناقة بين غراب ضخم وطائرة

خناقة عنيفة بين غراب ضخم وطائرة درون والسبب غريب.. شاهد

ليونة وثقة.. عجوز ترقص بجنون في حفل زفاف حفيدتها|فيديو

فيديو

وزير الدفاع: المصريون يصنعون حقبة جديدة من التاريخ.. فيديو

شاهد.. لحظة انهيار دنيا سمير غانم أثناء تكريم والديها

فيديو جراف.. قائمة ممنوعات جديدة من طالبان.. تعرف عليها

رئيس الأركان يتفقد الحالة الأمنية بشمال سيناء.. فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

صباح الحكيم تكتب: أين نحن من الـ«ايكا تكنولوجي»؟

ليلى موسى تكتب: هل سينهي الروس حظوظ التواجد التركي في سوريا؟

د.جوزيف رامز أمين يكتب: تأملات فى مسار الدبلوماسية المصرية

سيد الطاهر يكتب: الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة

إيهاب كاسب يكتب: هكذا تغيرت استراتيجيات النجاح بسبب كورونا

د.فتحي حسين يكتب: سندوتش فول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: عقيدة بايدين الاستراتيجية.. أفغانستان والعالم

بهجت العبيدي

هل يحقق الإنسان الخلود على الأرض؟!

أحمد فرغلى رضوان

نبيلة عبيد.. لماذا التجاهل!

ريهام مازن

ألا يتم مراجعة محتوى الإعلانات؟

نهال علام

تنابلة السلطان

د.مجدي بدران

تلوث الهواء يزيد من خطر الإصابة بكوفيد-19

محمود مناع

أفريقيا.. العودة الحتمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد التطلبان»: نقاط الاتقاء الطلبانية التركية

اﻟﻤﺰﻳﺪ