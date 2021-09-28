جامعة الأزهر تستقبل وزيرة التضامن الاجتماعي بالورود

استقبل الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر ، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، بالورود، الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور صلاح هاشم، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي لسياسات الحماية الاجتماعية، في إطار زيارتها لجامعة الأزهر؛ لتوثيق وتعزيز التعاون بين الجانبين.



وثمن رئيس جامعة الأزهر جهود وزارة التضامن الاجتماعي في توفير حياة كريمة للمصريين جميعًا في مختلف قرى مصر، وأكد على دعم الجامعة لجميع المبادرات الرئاسية التي نادى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومنها: مبادرة (حياة كريمة) ومبادرة (قوارب النجاة) وجميع المبادرة المصرية الأخرى التي ينعكس أثرها إيجابيًّا على الوطن والمواطن.



جاء ذلك بحضور الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، ولفيف من عمداء ووكلاء الكليات، إضافة إلى أعضاء لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر.

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