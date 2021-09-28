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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من كواليس مسلسل 60 دقيقة.. أحدث ظهور لـ ياسمين رئيس.. شاهد

صدى البلد

نشرت الفنانة ياسمين رئيس عدة صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت ياسمين رئيس فى الصور من كواليس تصوير مسلسل 60 دقيقة، ونالت اعجاب متابعيها.

 

وتمكنت ياسمين (ياسمين رئيس) من التواصل مع الفتاة التي حاولت الانتحار بعدما لم تجيبها ياسمين على رسائلها الإلكترونية، في الحلقة الثالثة من مسلسل 60 دقيقة، وبعد تأكد ياسمين من علاقتها بزوجها أدهم (محمود نصر)، طلبت منها مقابلتها ولكنها رفضت، وفضلت التواصل عبر الهاتف، فما الذي ستكشفه ياسمين، خاصةً بعد إثبات أدهم بأنه ضحية لقضية التحرش التي لُفقت له.

 

وعادت الحلقة الرابعة إلى بداية علاقة ياسمين وأدهم، حين تعرفا على بعضهما في نادي للصيد، وسرعان ما تطورت علاقتهما، ودخلا السينما سويًا، ثم سافرت معه إلى لبنان، لتبدأ بينهما قصة حب، وتخون عشيقها عمر (أحمد خالد صالح)، وتتزوجه وتخسر صديقتها.

 

واكتشف أدهم تواصل ياسمين بعشيقها السابق عمر، مما دفعه إلى إجبارها للنزول معه بالسيارة دون وجهة محددة، وأخذ ينفعل ويعاتبها على فعلتها، حتى اضطربت ياسمين وطلبت منه الهدوء، وعندما لم يستجب لها، ألقت بنفسها من السيارة.

 

ومن المقرر أن يستكمل المسلسل حلقاته يوم الأربعاء المقبل الساعة 11 مساءً بتوقيت مصر، ويوم الخميس 12 منتصف الليل بتوقيت السعودية، حصريًا على منصة شاهد vip.

وتنتظر ياسمين رئيس العرض الأول لفيلمها قمر 14 ضمن فاعليات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي وأيضاً فيلمها جارة القمر الذي انتهت من تصويره منذ فترة واللذان تعود بهما للبطولة السينمائية بعد نجاحها الكبير خلال موسم رمضان بشخصية فاتن في مسلسل ملوك الجدعنة.

 

ياسمين رئيس هي نجمة متميزة باختلاف الشخصيات التي قدمتها، نافست مؤخرًا في السينما المصرية بفيلم لص بغداد، والذي تجاوزت إيراداته الـ 33 مليون جنيه مصري، وأيضًا فيلمها المختلف بلاش تبوسني، كما جسّدت شخصية أم كلثوم في فيلمها العالمي البحث عن أم كلثوم، بجانب بطولتها لفيلم شيخ جاكسون، وهيبتا المحاضرة الأخيرة والذي يعتبر أعلى فيلم رومانسي مصري تحقيقًا للإيرادات، تعاونت مع النجم أحمد حلمي في صنع في مصر.

 

وانطلقت مع المخرج القدير محمد خان في أولى بطولاتها السينمائية بفيلم فتاة المصنع، قدمت ياسمين العديد من الأعمال الدرامية الناجحة أحداثهم مسلسل ملوك الجدعنة والذي نافس في موسم رمضان 2021، واحتلت تريند جوجل وتويتر اكثر من مرة خلال حلقاته، بجانب أعمال أخرى مثل أنا شهيرة أنا الخائن، طرف ثالث وعرض خاص، يُعرض لها حاليًا مسلسل 60 دقيقة على منصة شاهد vip، كما تنتظر إطلاق فيلمها قمر 14 وجارة القمر.

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