قداسة البابا يعلن أسقف سوهاج مشرفاً على إيبراشبة أسوان

قال قداسة البابا تواضروس الثاني، في ختام كلمته في تجنيز نيافة الأنبا هدرا مطران أسوان: "إيبارشية أسوان، سيكون مشرفًا عليها نيافة الأنبا باخوم أسقف سوهاج وتوابعها وسوف يكون نائبًا بابويًا هناك إلى أن يدبر الله حالها."

وشهدت الكنيسة الكبرى في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، في الثانية عشرة منتصف ظهر اليوم الثلاثاء، صلوات تجنيز مثلث الرحمات نيافة الأنبا هدرا مطران أسوان ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو، التي صلاها قداسة البابا تواضروس الثاني وعدد كبير من أعضاء المجمع المقدس، ووكيلي البطريركية بالقاهرة والإسكندرية، ومجمع كهنة ايبارشية أسوان ومجمع رهبان دير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو، وجموع كبيرة من محبي المطران المتنيح، وسط إجراءات احترازية دقيقة.

سبقت التجنيز صلوات التسبحة والقداس الإلهي بحضور جثمان المطران الجليل المتنيح، ومن المنتظر أن ينقل الجثمان إلى أسوان لتقام صلوات تجنيزه مرة أخرى وسط شعبه، صباح غدٍ الأربعاء.



وقدم نيافة الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس كلمة شكر فيها جميع المشاركين في الصلاة ومن قدموا التعزية من المسؤولين والشخصيات العامة ولأعضاء المجمع المقدس للكنيسة.



ثم ألقى قداسة البابا كلمة مؤثرة أشاد خلالها بالنموذج الحقيقي الذي قدمه نيافة الأنبا هدرا في حياته وفي خدمته الرعوية التي امتدت لأكثر من ٤٦ سنة.