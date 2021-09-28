صراع الأثرياء.. القيمة التسويقية لـ باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي

يترقب عشاق كرة القدم العالمية، اليوم، الثلاثاء، قمة من العيار الثقيل، بين باريس سان جيرمان الفرنسي ونظيره مانشستر سيتي الإنجليزي، في تمام التاسعة مساء، على ملعب بارك دي فرانس، ضمن منافسات الجولة الثانية، من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ومن المتوقع أن تكون مباراة اليوم مليئة بالمتعة والإثارة كونها تجمع بين فريقين يضمان أفضل اللاعبين في أوروبا، ويعدان أغنى ناديان في العالم خلال الفترة الحالية.

القيمة التسويقية لـ باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي قبل مواجهة الليلة:

تبلغ القيمة التسويقية لفريق باريس سان جيرمان 979.75 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي

كيليان مبابي يعد الأغلى “ من حيث القيمة التسويقية” في صفوف باريس سان جيرمان، حيث تبلغ قيمته التسويقية 160 مليون يورو، ويليه نيمار دا سليفا ( 100 مليون يورو)، ثم ليونيل ميسي ( 80 مليون يورو).

أما القيمة التسويقية لفريق مانشستر سيتي فتبلغ 1.05 مليار يورو، ويعد البلجيكي كيفين دي بروين أغلى لاعب في تشكيلة السيتي بقيمة 100 مليون يورو، ويليه رحيم ستيرلينج ثانيا بـ 90 مليون يورو.

باريس سان جيرمان ضد مانشستر سيتي:

يسعى فريق باريس سان جيرمان بقيادة مدير الفني ماوريسيو بوتشيتيو، للثأر من مانشستر سيتي بتحقيق الفوز عليه في مباراة اليوم، وقطع خطوة جديدة نحو التأهل إلى دور الـ 16، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

كان باريس سان جيرمان قد ودع مسابقة دوري أبطال أوروبا، الموسم الماضي، من الدور نصف النهائي، على يد مانشستر سيتي، حيث خسر أمامه 2 - 1، في مباراة الذهاب، و 2 - 0، في لقاء الإياب.

ومن المتوقع أن يشارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أساسيا في تشكيلة باريس سان جيرمان، اللية، أمام مانشستر سيتي، بعد تعافيه تمامًا من الإصابة التي تعرض لها في الركبة اليسرى.

وكان ميسي تعرض لإصابة في مواجهة فريقه أمام أولمبيك ليون، الأحد الماضي، وتبين أنه يعاني من كدمة في ركبته اليسرى.

وغاب ميسي عن لقاء ميتز ومونبيليه، ضمن منافسات الدوري الفرنسي، حيث رفض الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المخاطرة به، قبل موقعة مانشستر سيتي في دوري الأبطال.

على الجانب الآخر، يطمح مانشستر سيتي، بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا، لمواصلة تفوقه على باريس سان جيرمان، بالفوز عليه في عقر داره.

واكتسح مانشستر سيتي لايبزيج الألماني 6 -3، في افتتاح مشواره في مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بينما سقط باريس سان جيرمان في فخ التعادل ( 1 -1)، مع كلوب بروج البلجيكي.

ترتيب المجموعة الأولى في دوري أبطال أوروبا:

يتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب المجموعة الأولى، في مسابقة دوري أبطال أوروبا برصيد 3 نقاط، ويحل باريس سان جيرمان ثانيا بنقطة وحيدة، وكلوب بروج ثالثا بنفس الرصيد، بينما يتذيل لايبزيج جدول الترتيب بدون نقاط.