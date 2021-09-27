ميسي جاهز لمواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

واصل فريق باريس سان جيرمان، تحضيراته صباح اليوم الإثنين لخوض مواجهة مانشستر سيتي غدا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وشارك ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان لليوم الثاني على التوالي، في المران الجماعي للفريق استعدادا لمواجهة مانشستر سيتي.

وبذلك تم تأكيد جاهزية ميسي لموقعة مانشستر سيتي، بعد تعافيه تمامًا من الإصابة التي تعرض لها في الركبة اليسرى.

وكان ميسي تعرض لإصابة في مواجهة فريقه أمام أولمبيك ليون، الأحد الماضي، وتبين أنه يعاني من كدمة في ركبته اليسرى.

وغاب ميسي عن لقاء ميتز ومونبيليه، ضمن منافسات الدوري الفرنسي، حيث رفض الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المخاطرة به، قبل موقعة مانشستر سيتي في دوري الأبطال.