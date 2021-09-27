عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميسي جاهز لمواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

ميسي
ميسي

واصل فريق باريس سان جيرمان، تحضيراته صباح اليوم الإثنين لخوض مواجهة مانشستر سيتي غدا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

 

وشارك ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان لليوم الثاني على التوالي، في المران الجماعي للفريق استعدادا لمواجهة مانشستر سيتي.

 

وبذلك تم تأكيد جاهزية ميسي لموقعة مانشستر سيتي، بعد تعافيه تمامًا من الإصابة  التي تعرض لها في الركبة اليسرى.

 

وكان ميسي تعرض لإصابة في مواجهة فريقه أمام أولمبيك ليون، الأحد الماضي، وتبين أنه يعاني من كدمة في ركبته اليسرى.

 

وغاب ميسي عن لقاء ميتز ومونبيليه، ضمن منافسات الدوري الفرنسي، حيث رفض الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المخاطرة به، قبل موقعة مانشستر سيتي في دوري الأبطال.

باريس سان جيرمان دوري ابطال أوروبا الدوري الفرنسي مانشستر سيتي ميسي ليونيل ميسي دوري الابطال بوتشيتينو

ترشيحاتنا

السجن 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجريّ هيروين بالدرب الأحمر

بعد طلاقها.. زوج يطلب من زوجته أمر غريب أمام القضاء

بالزي الفرعوني.. احتفالية كبرى بالأقصر في اليوم العالمي للسياحة

اليوم.. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل بعيد الصليب

هل لمس المرأة ينقض الوضوء؟.. اعرف الضوابط الشرعية

شاهد.. أبطال الـ "فوتوسشين الفرعوني" من خريجي طب المنيا: استلهمنا الفكرة من متحف الحضارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب نزل الأرض.. مفاجأة في أسعار المعدن الأصفر اليوم الإثنين 27-9-2021

شاهد.. السيسي يطالب مدبولي والمسئولين بخلع الكمامة لالتقاط صورة تذكارية والجميع يبتسم

"اللي معاه دهب يبيعه".. مستشار وزير التموين يوجه رسالة للمواطنين

استنئاف الرحلات الجوية من المطارات الليبية إلى مطار القاهرة بعد توقف سنوات

زلزال بقوة 5.3 ريختر بالقرب من مرسى مطروح

خلال ساعات.. حمدى النقاز ينتقل إلى بيراميدز

وائل جمعة يكشف عن لاعب رفض تمثيل منتخب مصر

تعرف على أسعار الذهب اليوم الاثنين 27-9-2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات الخاصة المصرية تشارك في التدريب المشترك الرباعي "هرقل 21" باليونان

الفتاة العنكبوت.. طفلة تتسلق الجدران بطريقة غريبة|فيديو

ما بين شائعات الوفاة والزهايمر.. كيف تعيش ميادة الحناوي وسر اختفائها؟

لحظات رعب.. شاهد احتراق طائرة بعد ثوان من قفز لاعبي المظلات

فيديو

فيديوجراف.. أكبر محطة لتحلية المياه.. بحر البقر تدخل موسوعة جينيس

مطبخي ولع.. تعليق منة فضالي بعد نجاتها من الموت وإصابة والدتها| فيديو

القوات الخاصة المصرية تشارك في التدريب المشترك الرباعي "هرقل 21" باليونان

عادات تسبب حساسية الصدر لطفلك في الشتاء.. احذري منها

المزيد

ساحة رأي

سيد الطاهر يكتب: الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة

إيهاب كاسب يكتب: هكذا تغيرت استراتيجيات النجاح بسبب كورونا

د.فتحي حسين يكتب: سندوتش فول

د. محمود جلال يكتب: دعم الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال في مصر (2)

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الثواب والعقاب 

د.محمد عونى يكتب: الدوري المصرى الأقوى فى الشرق الأوسط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

ألا يتم مراجعة محتوى الإعلانات؟

نهال علام

تنابلة السلطان

د.مجدي بدران

تلوث الهواء يزيد من خطر الإصابة بكوفيد-19

محمود مناع

أفريقيا.. العودة الحتمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد التطلبان»: نقاط الاتقاء الطلبانية التركية

إلهام أبو الفتح

نعم تغيرت

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة في الحياة الكريمة

إبراهيم شعبان

مرة ثانية.. أصل كورونا والبشرية المعذّبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ