"سيدات أعمال عجمان" يطلق برنامج "إشراقة 2" لتعزيز مشاريع الخمسين لدى الأسر المنتجة

أعلن مجلس سيدات أعمال عجمان التابع لغرفة تجارة صناعة عجمان عن إطلاق النسخة الثانية من البرنامج الوطني "إشراقة2"، تحت شعار "الاقتصاد الأسري" حيث يسعى البرنامج لبناء كيان اقتصادي عائلي مستدام، يدعم سيدات الأعمال والأسر المنتجة مع إحداث نقلة نوعية في أداء وتطور المشاريع والافكار، وتمكين الدخول لأسواق جديدة ومواكبة وتعزيزا لاستراتيجية الاستعداد لعام الخمسين .

ويهدف البرنامج الوطني "إشراقة2" إلى تعزيز دور استراتيجية مشاريع الخمسين لدولة الامارات لدى الأسر المنتجة وسيدات ورائدات الاعمال، من خلال نشر ثقافة العمل الحر وتشجيع الأسر الإماراتية على تحويل المجتمع المحلي من مستهلك إلى منتج وذلك ضمن خطة لتدعيم وإبراز دور الأسر الإماراتية وتمكينها اقتصادياً، ومساعدتهم على الابداع والابتكار في تطوير منتجاتهم وزيادة تنافسيتها.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الافتراضي الذي نظمه المجلس بحضور كل من الدكتورة آمنه خليفه آل علي، رئيسة مجلس إدارة سيدات أعمال عجمان، والمستشار سالم حسن الغافري، المستشار الاقتصادي للبرنامج الوطني اشراقة، وعدد من ممثلي شركاء وداعمي البرنامج ووسائل الإعلام.

وقالت الدكتورة آمنه خليفه آل علي، إن مجلس سيدات أعمال عجمان ومن خلال جميع مشاريعه ومبادراته يواكب استراتيجية دولة الإمارات للخمسين عاماً القادمة، حيث يعمل على ترجمة رؤية القيادة الرشيدة للمرحلة الجديدة من النمو الاقتصادي لدولة الإمارات، والارتقاء بتنافسيتها الإقليمية والعالمية في كافة القطاعات.

وأضافت : من خلال الدورة الثانية لبرنامج "إشراقة" نسعى إلى استثمار المواهب وصقل القدرات لدى الأسر في مجتمع الإمارات، عبر تأسيس المشاريع الاقتصادية العائلية وبناء شراكات مع الجهات الداعمة لهذا البرنامج، الذي يعمل على دعم المشاريع العائلية ووضعها على الطريق الصحيح ضمن مسيرة بناء اقتصاد أسرى مستدام.

وأكد المستشار سالم حسن الغافري، أن برنامج "إشراقة" يتماشى مع مشاريع الخمسين لدولة الامارات في أهدافه ومجالاته، حيث يستهدف قطاعات حيوية مثل الاقتصاد الرقمي والابتكار والرعاية الصحية، إلى جانب الصناعات المتقدمة والزراعة والذكاء الاصطناعي.

وأوضح أن البرنامج الذي ينطلق بداية اكتوبر سيشهد عدة مراحل لضمان حصول المشاركين على أفضل خطة دعم لتطوير وتنمية مشاريعهم، حيث تشمل هذه المراحل تنظيم عدد من ورش العمل التدريبية والزيارات الميدانية، فضلاً عن تقديم الاستشارات المتخصصة، وختاماً مرحلة فرز المشاريع، وصولاً الى أفضل خمسة مشاريع للتقييم النهائي.

ويحظى البرنامج برعاية مجموعة من المؤسسات والجهات على مستوى الدولة، والتي تضم كلا من الرعاة الاستراتيجيين: وزارة الطاقة والبنية التحتية، ومؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، إلى جانب مجلس تنسيق العمل الخيري في إمارة عجمان، والمركز الدولي للزراعة الملحية، إلى جانب الرعاة الداعمين وهم: مكتب شؤون المواطنين بحكومة عجمان، وجمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية، وأكشاك، وديلفير إت.

وأوضح المهندس سيف مطر القايدي، رئيس قسم نظم البيانات المكانية في وزارة الطاقة والبنية التحتية، أن الوزارة تدعم أصحاب المشاريع من خلال تخصيص منصة مكانية تقدم لهم الاستشارات في جوانب دراسة الجدوى من ناحية مكان المشروع وسهولة الوصول.

وأكدت وفاء حسن الشامسي، مدير إدارة السعادة المجتمعية في مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، توجه المؤسسة لدعم الأسر الإماراتية وخاصة من فئة الأيتام، لتمكينهم في شتى المجالات وتعزيز دورهم في المجتمع وتوفير حياة كريمة لهم، من خلال الدعم المادي وإشراكهم في جميع الفعاليات المتخصصة، مع تخصيص مواقع لهم لعرض منتجاتهم.

وأشارت طريفة الزعابي، المدير العام بالإنابة، للمركز الدولي للزراعة الملحية "أكبا"، إلى أن المركز يقدم الدعم لأصحاب المشاريع في الجوانب الاستشارية والعمل كحلقة وصل بين أصاحب المشاريع والأسواق الدولية، فضلاً عن تقديم خدمات البحث والتقصي حول موضوع المشروع والقيمة المضافة له، وسبل تعزيز انتاجيته وتقنين استخدام المياه بشكل مستدام وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية.

وتتضمن شروط المشاركة في برنامج "إشراقة 2"، أن يكون المشاركون في المشروع من مواطني دولة الإمارات ومن أسرة واحده وتربطهم صلة قرابة من الدرجة الأولى، ولا يقل أعمار أصحاب المشروع عن 21 سنة أو أن يكون المشارك حاصلاً على إذن تجارة من الجهات المعنية لمن تقل أعمارهم عن 21 سنة بالإضافة إلى أن يكون المشروع قائماً أو فكرة لمشروع يقدم خدمة أو منتج مبتكر، وأن يلتزم المشارك في حضور الزيارات الميدانية والورش التدريبية بنسبة 90% .. وتشمل معايير اختيار أفضل مشاريع ضمن البرنامج : الالتزام ومهارات التواصل وإدارة الوقت، إلى جانب القدرة على الإدارة المالية وتوظيف الابتكارات واستدامة المشروع.

وسوف يتضمن جدول أعمال البرنامج في الجانب الاستشاري، استشارات مالية وقانونية واقتصادية وبيانات مكانية وأخرى لاكتشاف المواهب .. أما في جانب الزيارات الميدانية للمشاركين، فسوف يتم تنسيق زيارة كل من معرض إكسبو2020، وعدد من المصانع في إمارة عجمان إضافة إلى مركز عجمان لريادة الأعمال ومقار مشاريع ابتكارية أخرى.

ويمكن للراغبين في التسجيل في البرامج زيارة الموقع الالكتروني www.ajmanchamber.ae .