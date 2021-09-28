هنا الزاهد تدعم دنيا سمير غانم بعد بكائها لحظة تكريم والديها.. شاهد

دعمت النجمة هنا الزاهد صديقتها الفنانة دنيا سمير غانم بعد بكائها لحظة تسلمها تكريم والديها الفنانين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، في حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري الذي أقيم امس الإثنين.



ونشرت هنا الزاهد، صورة للنجمة دنيا عبر حسابها على إنستجرام، إشارة لدعمها بعد تعرضها لنوبه بكاء أثناء تسلمها التكريم، نالت اعجاب متابعيها.



ودخلت الفنانة دنيا سمير غانم ، في نوبة بكاء بحرقة أثناء تسلمها تكريم والديها الراحلين سمير غانم، ودلال عبدالعزيز، خلال افتتاح الدورة 14 من المهرجان القومي للمسرح المصري المقام بدار الأوبرا المصرية.



وحرصت دنيا سمير غانم ، على توجيه الشكر للمهرجان حيث قالت: "أشكر إدارة المهرجان على التكريم وشكرا لكل الناس وحبكم هو اللي مصبرنا.





ويعد هذا هو أول ظهور لدنيا سمير غانم، بعد حالة الوفاة كما حرصت دنيا أن تدخل الحفل دون ملاحظة أحد أو المرور على الريد كاربت و التسجيل مع القنوات حزنا على رحيل والديها الفنانين سمير غانم ودلال عبدالعزيز .