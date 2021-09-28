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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مدرسة الإمام الطيب تبحث آليات الاستعداد للعام الدراسي الجديد

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

اجتمعت اليوم اللجنة المشرفة على مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم وتجويده، بمقر مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين؛ لبحث سبل آليات العمل، ووضع منهجية منظمة للعاملين والطلاب عند بدء العام الدراسي الجديد ٢٠٢٢م.

مدرسة الإمام الطيب

 وتناول الاجتماع الاستعدادات الخاصة بخطة سير العمل بالمدرسة، وتحديد المواعيد المناسبة للطلاب الوافدين حتى لا تتعارض مع اليوم الدراسي.
يأتي ذلك بناءً على توجيهات  رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، بمتابعة جاهزية المعاهد وتوفير الاحتياجات اللازمة للطلاب قبل بدء العام الدراسي الجديد،  وأشار أعضاء اللجنة إلى حرص رئيس المركز على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، واتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة من ارتداء الطلاب الكمامات الوقائية، ورش وتعقيم القاعات الدراسية بصفة دورية، وتوفير مسافات التباعد الاجتماعي بين الطلاب؛ حفاظا على سلامة الطلاب وصحتهم وجميع القائمين على العملية التعليمية.

إجراء اختبارات للمتقدمين للعمل بالمدرسة لحفظ القرآن الكريم وتجويده

أجرى اليوم الثلاثاء، مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب اختبارات لاختيار السادة المرشحين العاملين بقطاعات الأزهر المختلفة سواء من الوعاظ بمجمع البحوث الإسلامية أو معلمي القرآن الكريم العاملين بالمعاهد الأزهرية بالقاهرة الكبرى ( القاهرة- القليوبية- الجيزة)، للعمل بمدرسة الإمام الطيب، وتحت إشراف رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين.
يأتي ذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، بدعم وتطوير العمل بمدرسة الإمام الطيب، بكوادر متميزة من وعاظ الأزهر، ومعلمي القرآن الكريم والقراءات، وفي إطار ما يقدمه المركز للطلاب الوافدين الراغبين في حفظ القرآن الكريم وعلومه، من خدمات علمية ودينية.
ويتم اختبار المتقدمين على أيدي لجنة مراجعة المصحف بالأزهر وأعضاء هيئة التدريس.

حفظ القرآن الكريم تعليم الطلاب العام الدراسي الجديد الإمام الاكبر شيخ الأزهر الشريف قطاعات الأزهر

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