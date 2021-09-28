الكشف عن هوية ضوء تشكل في سماء بريطانيا.. تفاصيل

رصد هواة مراقبة النجوم في المملكة المتحدة عبر كاميراتهم، أضواء غريبة مخروطية الشكل في السماء تشكلت بواسطة صاروخ أمريكي.

وأطلقت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" القمر الصناعي Atlas V، الذي يحمل القمر الصناعي Landsat-9 التابع للوكالة، في حوالي الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش أمس الاثنين، وعقب ساعتين من إطلاقه، أجرى مناورة عكسية، وأطلق سحبتان متوهجة من البخار.

وتسببت هذه المناورة في تشكيل منظر نجمي في السماء الصافية فوق أجزاء كبيرة من المملكة المتحدة.

وتمكن المصور البريطاني، سيمون وودلي، من التقاط الصور للحدث أثناء إلتقاطه صورا للقمر، حيث رأى الضوء الساطع المجهول مدة ما بين 3 إلى 4 دقائق.

وقال، وفق ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "لقد بحثت في احتمالات وجود مذنب أو طائرة أو حتى شعاع ليزر. وفقط عندما وصلت إلى المنزل، اكتشفت ماهيتها".

وأفادت جمعية علم الفلك الخيرية التعليمية في المملكة المتحدة أن الضوء كان حرق ديار الصاروخ، والذي تم إنشاؤه أثناء إطلاقه لمحركاته لبدء دخوله مرة أخرى إلى الغلاف الجوي للأرض قبل الاحتراق.

فيما قال عالم الفلك والكاتب العلمي ويل جاتر إن السحب المتوهجة المسيلة للدموع كانت نتيجة لأشعة الشمس المتناثرة من المواد المنبعثة في الفضاء.