قرار عاجل من الجيش البريطاني لحل أزمة الوقود.. تفاصيل

كشف مسئول بارز في وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الثلاثاء، عن بدء استغلال قوات الجيش في قيادة شاحنات الوقود إلى محطات البنزين في وقت لاحق من هذا الأسبوع؛ بعد أن وافقت وزارة الدفاع على طلب رسمي للمساعدة.

وعرضت فضائية "العربية"، تقريرا يرصد تفاقم أزمة توافر البنزين في محطات الوقود في بريطانيا.

وأوضح التقرير، أن هناك طوابير انتظار سيارات طويلة أمام محطات الوقود وسط حالة هلع من السكان بعد نفاذ الوقود من ألاف المحطات في البلاد.

وأضاف التقرير أن السبب الرئيسي للأزمة في بريطانيا هو النقص الكبير في عدد السائقين الذين ينقلون الوقود إلى محطات التعبئة، نتيجة هجرة الآلاف منهم بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وظروف جائحة كورونا.

وضعت حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون، الجيش في حالة تأهب للنزول والانتشار في أي وقت، مع تفاقم أزمة الطاقة في البلد الأوروبي، الذي خرج من مظلة الاتحاد الأوروبي قبل سنوات، وفقا لما ذكرت صحف بريطانيا.

وتتفاقم أزمة الطاقة في بريطانيا بشكل كبير، وفي أوروبا بشكل أقل، مع تباطؤ الإمدادات من الموردين الدوليين.



وانتشرت في بريطانيا لافتات كُتبت بخط اليد علقت في محطات البنزين، تقول إنه لم يعد هناك بنزين متوفر في المحطة.